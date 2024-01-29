明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

觀察+溝通 助智障人士復健事半功倍

【明報專訊】問大家一個問題！你認為哪一類人士最需要接受長期復健？

大家可能會答：長者。根據香港統計處2022年報告，本港65歲或以上長者人口高達152萬，佔整體人口20.9%，香港亦是全世界人口最長壽的地區。隨年齡增長，身體機能逐漸退化，引致衰老或慢性疾病的風險愈來愈大，長期復健實在是長者照護中不可或缺的一環。

不過，還有一群需要長期接受復健的人士卻不被留意，那就是智障人士。根據2020年全港統計調查，全港智障人士總數約7.7萬至9萬人，佔總人口1%至1.2%。而住在智障人士宿舍的舍友有老齡化趨勢，輪候入住安老院舍的時間愈來愈長。無論在人手或技巧上，照顧老齡化智障人士的工作更覺艱巨。

照顧者可能遇過以下情况：

‧協助智障人士轉移時，過往他非常合作，但最近幾次卻大吵大鬧，照顧者歸咎他懶惰及鬧情緒，是真的嗎？

‧在詢問智障人士是否沒有痛楚時，他笑着臉並點頭回應，我們真的可以斷定他沒有痛？

照顧者必須明白，智障人士由於先天或出生時的疾患，引致智力或體能缺陷，他們約40歲便開始衰老。但申請入住安老院舍的年齡要求還有一段距離，復健服務往往只能尋求一般醫院或私家診所幫忙。由於他們性格及行為特殊，照顧者往往只能望門興嘆；而作為治療師，替他們評估或治療時，比一般人士甚至長者更具挑戰！

由於智障人士可能有行為和情緒問題，治療師需要動用較多時間溝通以取得信任。單靠說話未必可行，往往需要施展渾身解數，甚至要家長或監護人協助；加上智障人士在言語及認知上的缺陷，不能清晰表達自己，令評估及治療容易偏差。而坊間很多測試都是為一般人士而設，當套用在智障人士身上時，未必完全適用。而智障人士在接受評估時，可能因不明白或鬧情緒，往往未能完成測試，無法真正找出復健的需要。

簡單說話 善用表情及肢體語言

治療方面，很多治療方案需要病者感覺及認知正常。若智障人士在這方面能力不足，會限制治療選擇。另一方面，智障人士有限回應亦難以弄清治療效果，窒礙復健進度。

看到這裏，是否感覺愛莫能助？那又未必！透過時間、觀察及溝通，有助掌握與智障人士評估及復健的技巧。

初接觸智障人士時，不急於評估或治療，先就他們的興趣及談話內容彼此互動一下，待他們確定你的存在及願意交談時，才進入評估環節。如果照顧者同時參與，更能加快熟稔的節奏。

評估毋須一次過完成，因為智障人士集中力及理解能力有限，採取持續、個別化評估較佳。評估可以因應他們當刻狀態調節，透過簡單易明的說話，善用面部表情及肢體語言表達，亦可利用圖片、輔助工具甚至示範，有助與他們溝通。居於宿舍的智障人士，可觀察他們日常起居生活評估他們活動能力，進而規劃合適復健方案。透過觸摸患處，加上細心觀察，留心面部表情及肢體語言，亦有助驗證治療或復健成效。

文：薛偉文（仁濟醫院社會服務部高級物理治療師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕老齡化 健康 仁濟醫院 智障 智障病人 智障人士

上 / 下一篇新聞