明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

瘤言情深：看清藥物來源 免墮假藥陷阱

【明報專訊】關係到生命的藥物經常出現一藥難求的情况，於是除了正廠藥，開始出現副廠藥、biosimilar（生物相似劑）、冒牌藥，甚至假藥等不同來源的藥物；真真假假，如何分辨？

1. 正廠藥、新藥、進口藥與國藥

以治療癌症藥物為例，新藥通常指剛剛在外國得到其藥物監管機構批准上市的藥物，或是在中國研發並在內地得到國家食品藥品監督管理總局（CFDA）批准上市使用的藥物。這些都屬於正廠藥物，因為是由研發此藥物的藥廠所生產。對香港病人而言，外國藥廠研發新推的藥物，屬進口藥物；而國藥則是指國家研發的藥物。

換副廠藥或出現不適

2. 合規格而價格相對優惠選擇

‧副廠藥 療效與原創藥相似

一款藥物從研發到正式面世可能需要達10至15年的漫長過程。因此為了保障開發藥物的藥廠，藥廠會享有20年藥物專利權，藥廠可在這段時間賺取利潤。

當20年專利權過去，其他藥廠便可以跟從此藥物配方，製造相同有效成分的藥物，這類複製藥物的藥廠稱為副廠，所生產的藥物稱為副廠藥。

療效：副廠藥是已上市的原創化學合成藥物的複製品，其活性成分和劑型與原創藥物相同，療效亦與原創藥物相似，可用於治療相同疾病。但由於存在微小差異，如輔料成分有異，有個別患者更換副廠藥物時會感受到一些差異。

安全度：副廠藥在獲得批准前，須證明與原創藥的質量、安全度和生物等效性相同。但由於藥物輔料和製備方法可能存在微小差異，有患者可能在切換到副廠藥物時出現不適。

‧生物相似劑 應用與原創藥無顯著分別

生物相似劑，又稱為生物類似藥物、生物仿製藥，是指與已上市的原創生物製劑在結構、質量、安全和有效度上高度相似的藥物。這些藥物是透過對已批准的原創生物製劑作深入比較研究，通過一系列藥效、品質、臨牀及非臨牀測試開發而來。

療效：生物相似劑是基於已批准的原創生物藥開發的藥物，其分子結構和性質與原創藥物高度相似。藥廠亦須提供臨牀及非臨牀數據、品質鑑定報告等資料證明生物相似劑在療效上與原創藥物相當，因此在臨牀應用上並無顯著分別。

安全度：生物相似劑需要通過嚴格的免疫原研究，測試生物相似劑在人體出現的免疫反應，以評估其潛在不良反應。

總的來說，副廠藥物和生物相似劑是兩種不同類型的藥物，它們的療效和安全度也有區別。兩者通常是可靠，然而在切換藥物時，患者和醫生應當保持警覺，密切觀察是否出現不適或變化。對於所有藥物的使用要與醫生保持溝通，確保藥物切換和使用是明智。

3. 冒牌藥和假藥成分不明

冒牌藥物和假藥是非常危險，它們欺騙了患者金錢，更影響治療，甚至對健康帶來更嚴重損害。一些冒牌藥物和假藥可能存在不明成分、不合格製造、虛假承諾、未經批准銷售、線上不正規售賣、偽造藥包裝、潛在副作用等風險。

患者應當遵循醫生建議，於正規藥店購買藥物，並仔細檢查包裝，理性判斷避免誘惑，並及時舉報可疑藥物，以避免陷入冒牌藥物和假藥的陷阱。

對於與時間競賽的癌症病人而言，藥物療效及安全是絕對不容馬虎，癌症患者應保持警惕，購買和使用藥物時選擇合法、可信的渠道。

文：王詠汶

（香港綜合腫瘤中心註冊藥劑師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

上 / 下一篇新聞