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打開垃圾：民間收塑 自製工場 塑膠重生變商品

【明報專訊】與6年前比較，現今香港社會對環保的意識已有提升。政府透過承辦商，在各區設立「綠在區區」，即使不相信街邊3、4色回收桶回收成效的市民，也少了一個藉口不把資源分類回收。不過，在2022年佔本港固體廢物第2位（21.3%）的塑膠，整體回收率仍然只有6%。除了就垃圾立法徵費，用金錢動機誘使人們減少使用和拋棄塑膠品，香港在環保路上，還可以怎樣做到更多？若市民一早能夠清楚明瞭垃圾回收後的去路，會否更投入自發參與回收，令垃圾生態循環運作更暢順？

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭終將在今年4月開動。垃圾打包後不再視不見為淨零成本，只盼大家想多一步，從源頭減廢，多多回收。經濟誘因加上監察執法，能否推動不太環保的人踏上減廢旅途？這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

全球年產3.5億噸塑膠垃圾 僅9%被回收

塑膠廢料問題不是香港獨有，經濟合作暨發展組織統計過，全世界在2019年製造了超過3.5億噸塑膠垃圾，只有9%被成功回收。早在2012年，驚覺問題嚴重的荷蘭設計系畢業生Dave Hakkens，製作了低成本、體積小的回收塑膠處理機器，隨後在網路上公開設計模板。這個名為Precious Plastic的計劃，目標讓更多人建立塑膠回收工作室，不用依賴工業廠房，由下而上將廢料變成商品原材料。

Precious Plastic目前在全球有逾1萬個協作成員、400個回收工作室。計劃網頁上顯示，上海有3個協作單位，深圳有1個，香港就有4個，包括記者今次到訪、位於屯門工廠大廈的回收工作室Gaau1 Up。

Gaau1 Up最初由幾個香港珠海大學的建築設計系學生成立，是他們的實驗項目。許浩鏘（Ian）和另外兩名Gaau1 Up成員，朱煒傑和鄭穎臻，2016年時看到Hakkens教人自製各種小型塑膠處理機器的影片在網上流傳。這些小巧如家具的機器，竟能將把塑膠變成碎粒、甚至熔掉，再倒模成為塑膠原料，他們覺得「好型」。喜歡機械的幾個年輕人沒有想太多環保大義，把機器砌起後，才慢慢關注塑膠垃圾問題，發現機器的潛力。

香港的塑膠廢料回收比率低，自然是要解決的問題。但根據《2022年香港固體廢物監察報告》，該年回收回來的膠雖然只佔整體6%，但亦有864,685噸，不是一筆小數目。中國大陸在2020年底開始禁收，包括生活來源廢塑料在內的「洋垃圾」，香港失去一個大宗的下游回收去向；就算未來更多市民願意花時間收集塑膠，把他們放入回收箱，而不是垃圾桶，這些回收塑膠要怎麽再生，仍是未知之數。

商戶組織不定時送膠

工作室的地面滿是粉末，Ian提醒記者小心地滑，這些塑膠微粒是他們處理回收物料時的碎屑；當中可能有你喝過的蒸餾水樽和樽蓋。他們的小型工場像中學的設計科技課室，附帶木工虎鉗的工作枱，旁邊是製作再生塑膠的碎膠機、壓板機和注塑機。現在是Gaau1 Up的第8年，在大約1000平方呎的空間內，於2022年和2023年，合共接收了14,000公斤塑膠。

回想成立之初香港的回收狀况，Ian說當時不少可以回收的塑膠都被運到堆填區，升級再造是沒什麽人聽過的新議題。他補充，更重要的是，大眾對於資源放入回收箱後，會變成、可變成什麽都不甚了解，不知道回收品可成為商品。Gaau1曾與「不是垃圾站」合作推廣自發回收，也在回收活動中得到塑膠回收物；現在則有不同商戶和組織不定時送贈膠品。

Precious Plastic的開源機器模板，讓本來靠大型工廠處理的回收塑膠，在社區、民居都可以處理得到。在計劃網站上，有Basic（基本）和Pro（專業）兩個系列由該團隊設計的塑膠回收機器。基本系列的機器，一共有4件：碎膠、擠壓、注塑和壓縮機，自行製作的材料費約為28,000港元；專業系列機器，就有專業碎膠、專業擠壓機和壓板機3件，材料費需約6萬港元。不論選擇哪一個系列，原理大致相同：把塑膠打碎、融化，再注入模具中成形。

有裝併能力的人可以用機器，在世界各地處理原材料，如Gaau1 Up一樣做成不同再生塑膠產品，賺取收入。透過這樣的商業模式，即使沒有機器的人也可以參與到回收流程中，比如把自己的家或店舖，變成社區塑膠收集點，或送贈或售賣給有機器的人。懂得設計產品模板的人，又可以在網上分享、交流心得。最終，負責不同工序的地球公民，組成一個回收社群。

5號、2號膠 最啱小工場

Gaau1 Up當年首批生產的再生塑膠產品，是筆筒、杯墊和登山扣。Ian說，他們當時用基本的開源產品設計模板，後來則着手自己的設計，也有應客戶要求全新訂做產品。塑膠的材質，可大致依塑膠分類標誌（resin identification code）分為7種：

1號（PET）：如飲品膠樽、膠杯

2號（HDPE）：洗衣液、洗頭水等個人護理用品容器等

3號膠（PVC）：常見於膠橫額、燈喉電線等

4號膠（LDPE）：膠袋、紙巾袋、生果網和泡泡紙等

5號膠（PP）：外賣盒、樽蓋等

6號膠（PS）：CD盒、益力多樽和發泡膠等

7號膠（其他）：光碟、亞加力膠製品和樹脂餐具等

Gaau1 Up的團隊測試過全7種塑膠，最後決定主打5號膠和2號膠。前者包括，去年口罩令解除後，他們從相熟的非牟利機構接收的一大批全新、過期的不織布口罩。他們委託一所庇護工場，剪掉口罩的掛耳棉帶，就可以製成藍色的碎粒原料。除此之外，一間玩具舖也送贈了不少扭蛋的外殼，另外外賣飯盒和即棄隱形眼鏡盒，同屬5號膠。

他們接收的2號膠，一部分來自屯門環保園的廢膠樽回收廠「塑新生」，有汽水和礦泉水的樽蓋。塑新生告訴記者，有別於能再造成透明飲品樽的1號膠，香港比較少公司使用其他號碼的回收膠，因為需求少，對技術的要求亦不同；塑新生期望「塑膠飲料容器生產者責任計劃」實施後，能夠處理更多屬於1號的透明膠樽。而工廠處理過程中收集到的非1號膠，會分開儲存，曾委託Gaau1 Up接手。Ian認為，由於5號和2號往往不是透明，可塑性不像1號般多元化，在主流回收市場上需求不多。

但對Gaau1 Up來說，5號和2號膠反而是最適合的塑膠材質。「雖然1號膠可以拉絲做衫、外套和透明水樽，但溫度要控制得準，要有工業機器才可以穩定處理。2和5號膠較符合小型工場的設備條件，過往比較多用來做工程用的水馬，其實可以做很多注塑產品，像膠扣、陀螺、杯墊、花盆，我們都做過。」

回收膠做回收箱 再生膠板製家俬

Ian說，他們的原材料基本上是免費的，商戶大多免費送贈，員工的工資、運送、處理費和租金是最大的開支。Gaau1 Up自2020年起，靠商業項目來維持收支，比如為發展商製作回收箱，為超市、個人護理用品公司做宣傳用品，也做些社區參與計劃、音樂會的現場佈景和展覽佈景等。另外，在壓板機的輔助下，製作了不少室內設計所用的再生膠板，一些要符合ESG要求的企業，會買來做牆面或家俬面料。現在Gaau1 Up的機器已經升級至第三代的改良版，不過體積仍然不大，全部放得進工作室內約200平方呎的小工場。

「現在慢慢多了人關注環保、社會責任，不少上市公司都要有ESG Chapter，是一個趨勢要做低碳、零碳的產品，達到碳中和。」他展望未來垃圾徵費實施後，Gaau1 Up會有更多發展機會，延續升級再造的工作。

文˙梁景鴻

{ 圖 } 梁景鴻、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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