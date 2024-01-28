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料理分子：新香漬物配南瓜烏龍麵 葬送舊物迎新歲

【明報專訊】「快到農曆新年了，你有垃圾需要拋掉嗎？」賢問。又到大掃除的日子，幸好我不是一年一度才清潔，每隔一小段時間便會清一清，垃圾回收不用一次過大量處理，收拾起來輕鬆多了，費用也便宜。台灣政府自1974年開始向市民收徵垃圾清理費，但那時這費用以「隨用水度數」的名義來徵收，賢說記得那時還不用購買垃圾膠袋，費用也是依附在水費上。自2000年開始改為「隨袋徵收」，民眾需要購買垃圾袋，不過全台灣只有雙北市：台北和新北實行這個措施。桃園、台中、台南及高雄沒有徵收費用。

新北人的扔垃圾日常

介紹一下新北市的垃圾膠袋，分為數個容量：3公升、5公升、14公升、25公升、33公升、75公升及120公升。以我家為例，一星期約掉3次垃圾，每次用5公升的垃圾袋已足夠了，約1.8新台幣（約0.46港元）一個。

來台灣旅遊的大家都很清楚知道，台灣市面上幾乎沒有公共垃圾桶，個人習慣自備一個小型膠袋以備不時之需，遊客們最常做的是把垃圾帶回酒店房間棄掉。其實一些大型商場內，美食廣場樓層的餐盤回收處是設有垃圾桶的，還有夜市的出入口處也有垃圾收集處，當然源頭減廢是最好的做法。

雖然垃圾膠袋便宜，但等待垃圾車的時間成本也不少，逢周三和日垃圾車休息，所以每次長假期過後（主要是農曆新年）、星期四或星期一，等待的時間會有5分鐘誤差。我家附近的垃圾車和回收車每逢下午2點或晚上7點便會經過家門前，抵達時間的誤差率很少，這個真的頗厲害。從聽到垃圾車的音樂聲開始計算，5分鐘後動身出門，走過3個樓層，到巷口時提起手一掉，完成任務。

一般家居垃圾收費非常便宜，若要拋棄大型家俬便昂貴很多，清運車型分為1.75噸、2.2噸及3.5噸，以1.75噸貨車為例，價格方面每次清運約需1000至2000新台幣（約255至510港元）之間。基本上如果清運大型家具、電器等家戶型廢棄物，新北廢棄物清運公司會以3.5噸卡車為標準來估價，每一清運車的費用大約4000至7500新台幣（約1021至1915港元）之間。

小量棄置 按重量大小收費

如果數量很少，只可以用單件方式計價，那麼根據廢棄物大小與重量，價格也會隨之改變。例如舊沙發：400至5000新台幣（約102至1277港元）；牀墊、牀架：500至2500新台幣（約127至638港元）；桌子：200至1000新台幣（約54至255港元）；地氈、帆布：400至1000新台幣（約102至255港元）；洗衣機：300至800新台幣（約77至204港元）；冷氣機：500至1000新台幣（約128至255港元）。

與舊物好好說再見

其實還有一個方法是免費的，就是把它們放到社交媒體的二手物品平台免費送贈，很快便會有人聯絡你和替你處理好。由於棄掉垃圾需要付費，購買任何物品時自然會謹慎起來，真的會考慮周全才購買。

3年前在港，我把雙層牀下的抽屜清空，小學的聖誕卡、動畫卡通的閃卡、小小瓶鼻垢似的香珠飾物、小學中學的紀念冊、多年來各路朋友同事送的世界各地紀念品小擺設等，有紀念價值的用大膠袋封好；已失去用途的便放在垃圾站近入口處，待有心人帶回家，第二天途經垃圾站時已不見了那紙袋的蹤影。曾經珍而重之的，也敵不過時間，濃情被一點一滴地冲洗。聽說過若一件物品過去3年也沒有用過，便可以毫不猶豫的丟掉，直到在日本神社的一個偶遇，沒有想過舊物也可以埋葬。

那年和家人到福岡旅遊，太宰府內有一個筆塚和庖丁塚，是埋葬用過的毛筆和刀具的塚。塚的意思是墳墓，也有夢塚和扇塚。把舊物好好埋葬，付上感激之情，正如萬物皆有靈，由衷地感激它們的付出，6尺荒土下好好入眠，有始有終的踏實感覺。凡設塚的神社或天滿宮，每年都會開放時間讓人們安葬舊物。新年時期神社內也有還願的環節，把去年購買的御守、御守矢或祈福物在火堆中焚燒，再購買新一年的生肖神物或御守等。舊的不去新的不來，個人覺得斷捨離之所以有療癒感，是來自那了斷的感覺，與舊物結束，情感歸零，遇到新的再重新出發，不斷輪迴，循環不息。

酒粕漬物

新年流流以葬送作主題，百無禁忌，好好歡送舊的，迎接新的是一件好事。好友從遠方帶來在日本購買的酒粕，決定以酒粕烹製這次的主題菜式。酒粕是由清酒酒糟、甜酒酒糟、砂糖和食鹽組成，顏色呈啡色，偏流質。酒粕主要原料是米，在製作過程中經過浸泡、蒸煮和擠壓等種種步驟，故成品已經不復見其顆粒狀，會以糊狀或乾燥片狀於市場上販售。這次使用的酒粕來自犬山市內一家名叫壽俵屋犬山庵的漬物店，好友大力推薦這家的泡菜、牛蒡漬等的產品。

忍不住了，於是我立即動身往菜市場購買青瓜、南瓜，紅蘿蔔，加上外婆家種的車厘茄，先把所有蔬菜洗乾淨，用鹽醃製兩小時，再抹乾，以葬送般的手法把酒粕平均塗滿蔬菜的表面，蓋住放入雪櫃冷藏兩天，短時間醃製的稱為新香。這酒粕酒香撲鼻，醃製後的蔬菜可立即食用或加熱後再進食，為了好好配合這美味，我以甜蜜蜜的南瓜肉自製手打烏龍麵。

自製Q彈烏龍麵

烏龍麵即是烏冬，有圓和扁之分，直徑大於1.7毫米，或者扁麵條的厚度超過1.7毫米，便可稱為烏龍麵，其實一般麵條的粗幼不會那麼嚴格，個人覺得太粗的麵條吃起來很難消化。烏龍麵一般偏白色，加入南瓜令其變成橙黃色，不過煮熟後的麵條還是變回偏白色。烏龍麵的另一個特色是鹽的成分較多，不是因為調味，而是要使麵糰中的水分流失一部分，並且經過反覆摺疊、揉壓，加上需要較長時間的醒麵，麵筋得到充分舒展，因此吃起來軟硬適中，嚼起來有勁道，口感Q彈。煮麵的過程也非常重要，水要足夠蓋過麵條，而煮麵時間共約20分鐘，每4分鐘加入半小碗熱水，撈起麵後需以凍水洗麵降温，這樣的烏龍麵才會Q彈爽滑。

來吧，把所有的鮮甜放進口裏好好品嘗一番，辛苦大家了，新一年願各位能輕鬆面對，以平常心對待日常。

新香漬物。食譜

【材料】

•溫室青瓜……1條

•車厘茄……10粒

•南瓜……100克

•紅蘿蔔……1條

•鹽……2湯匙

•日本酒粕……200克

【做法】

1.用小刷子把蔬菜表面洗刷乾淨。

2.在蔬菜表面灑滿鹽，醃製2小時。用乾紙巾把鹽和水分抹乾淨。

3.先在容器底部塗一層酒粕，放入切開的紅蘿蔔、青瓜和車厘茄，再塗一層酒粕，放入南瓜切片。

4.最後在表面塗上一層薄薄的酒粕，蓋好封好放入雪櫃2天。

5.兩天後把南瓜片放入小烤箱內烤約15分鐘。紅蘿蔔、青瓜和車厘茄可以直接食用。

南瓜烏龍麵。食譜

【材料】

•南瓜……125克

•水……140毫升

•鹽……20克

•中筋麵粉……300克

【做法】

1.南瓜和水加熱，煮至南瓜熟透。把南瓜攪拌成南瓜蓉。

2.將南瓜蓉和鹽加熱混合。

3.中筋麵粉過隔篩。把南瓜蓉分數次加入麵粉內混合。

4.將麵糰慢慢壓成一個大麵糰。

5.麵糰壓成長形，捲起成毛巾狀，重複這動作3次，然後靜置麵糰30分鐘。

6.用木棍把麵糰向四方平均推開。

7.麵糰推至0.5毫米厚，表面平均灑上澱粉。把麵糰切條。

8.水滾後，放入麵條煮20分鐘。

‧每4分鐘加入半小碗熱水。鍋內熱水一定要足夠，麵條內的鹽分才能排出到熱水內。

9.20分鐘後把麵撈起，用凍水冲洗麵條，迅速降溫，完成。可伴漬物食用。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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