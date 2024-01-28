垃圾膠袋徵費因為怨聲載道煞停，延遲推出，環境局長謝展寰繼續苦口婆心不想強調懲罰只願減廢，中大學者胡嘉明、何宇霆來稿，指出徵費本是政府推動各階層大眾了理解減費和減碳的大好良機，但「政府應對負面民意對策不足，被動不已，十分可惜」。正好今期「打開垃圾」捎來坊間一個小型廢膠回收（而且是不受歡迎的廢膠類）項目，示範了一個回收再造的理想型，如果政府同時在回收再造上面邁開大步，市民能夠看到更清楚的減廢意義以致減碳的大圖畫，是否有機會扭轉民情，市民不畏麻煩樂意齊心配合？

早前公演的粵語音樂劇《大狀王》讓戲迷大呼過癮，編輯吳騫桐有見觀眾從各方面思忖劇中歌詞釋義，例如最新版換了注入佛理的詞句，便邀約詞人岑偉宗訪問，排演8年的艱難他說過很多，今回他說詞解字和分享創作，答案意想不到也有趣。近期熱話還有名導王家衛的電視劇新作《繁花》，線上線下都有不少文章議論裏面的人物角色故事和場境，到底裏面的上海是否真是90年代的上海？90年代的上海長什麼樣子？愛家姐妹的文章提供了一個幕後花絮，所謂「一將功成萬骨枯」，翻開來亦是一篇篇人情俗世。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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