明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

裏裏外外的人情俗世

【明報專訊】亞洲盃還在繼續打，但對不少港足球迷來說，賽事已經結束。小編阿超昨天臨上飛機，交來了第二篇現場記，依然聲情並茂，寄語大家痛定思痛，繼續努力深思前路，互相陪伴打氣。

垃圾膠袋徵費因為怨聲載道煞停，延遲推出，環境局長謝展寰繼續苦口婆心不想強調懲罰只願減廢，中大學者胡嘉明、何宇霆來稿，指出徵費本是政府推動各階層大眾了理解減費和減碳的大好良機，但「政府應對負面民意對策不足，被動不已，十分可惜」。正好今期「打開垃圾」捎來坊間一個小型廢膠回收（而且是不受歡迎的廢膠類）項目，示範了一個回收再造的理想型，如果政府同時在回收再造上面邁開大步，市民能夠看到更清楚的減廢意義以致減碳的大圖畫，是否有機會扭轉民情，市民不畏麻煩樂意齊心配合？

早前公演的粵語音樂劇《大狀王》讓戲迷大呼過癮，編輯吳騫桐有見觀眾從各方面思忖劇中歌詞釋義，例如最新版換了注入佛理的詞句，便邀約詞人岑偉宗訪問，排演8年的艱難他說過很多，今回他說詞解字和分享創作，答案意想不到也有趣。近期熱話還有名導王家衛的電視劇新作《繁花》，線上線下都有不少文章議論裏面的人物角色故事和場境，到底裏面的上海是否真是90年代的上海？90年代的上海長什麼樣子？愛家姐妹的文章提供了一個幕後花絮，所謂「一將功成萬骨枯」，翻開來亦是一篇篇人情俗世。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞