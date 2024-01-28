明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

什麼人訪問什麼人：《大狀王》的人情俗世——訪岑偉宗

【明報專訊】「其實我真的沒想過（佛學禪學）……哈，這個答案應該令你很失望。」問音樂劇《大狀王》作詞人岑偉宗本身有沒有佛門根柢時，他打量着我的臉，打趣道。我連忙說：「怎會怎會。」倒不是什麼客氣話，只是一直覺得從「讀者反應理論」（reader-response theory）去想，作品的意義確需由讀者（作者可視作第一讀者）來闡釋、成形——《大狀王》2023年重演從15場趕急加開至21場，身邊入過場的人皆紛揚各自哲思感想，某程度上證明了文本可供鑽縫的閱讀空間並不小。既然寫者無心聽者有意，那我且參照作者提示，用一己心力閱讀歌詞。

德國文學理論家伊瑟爾（ Wolfgang Iser）在The Reading Process: A Phenomenological Approach（1972）一文概述了「讀者反應理論」的研究進路：一個文本可分開作者創造的「藝術的」（artistic）及讀者完成的「美學的」（aesthetic）兩端，二者不能分割，作品意義的體現必須經由文本和文本解讀相互作用；文本往往存在一些未確定的「空白」（gaps），讓讀者能夠在閱讀過程中積極而創意地註釋，但同時它又會利用諸種策略和手法，規限過於天馬行空的不合理想像。《大狀王》兩幕20首歌詞，廣東狀王方唐鏡與兒時玩伴宋世傑（阿細）一人一鬼的救贖故事，各媒體及各評論人用上文化、文學、哲學、宗教角度來解讀，當中不少是岑偉宗未曾想及的方向。如在別的訪問裏，他說，有人聯通歌曲裏潛藏的哲學線索，「我在創作過程裏順勢而行，完成之後才驚覺儒釋道三家在歌詞裏分分合合」。驚覺，這詞準要地形容了作者換上讀者之眼後重讀文本的狀態——驚奇，驚動，忽然被他者點通的一次次覺醒。

此般再發現，放進各作品研究裏並不罕見，但《大狀王》的歌詞反差或更明顯。不同於詩或小說或散文，香港填詞人慣常「先曲後詞」，使一首歌的文字先天受制於音樂。岑偉宗創作《大狀王》，基本上沿作曲及音樂總監高世章已譜好的歌，配合劇情需要，逐粒逐粒字啱音地填。那些詞有意思嗎？有，只是像對對碰一樣撞出來的結果。譬如，原以為第二場的〈一時無兩〉在重演時被換成了〈菩提達摩〉，是創作團隊想加強整台劇的佛理隱喻，但岑偉宗解釋過後才曉得，「菩提達摩」這號禪宗初祖的出現，純屬他當初試出「菩、提、達、摩」這4粒音4隻字，覺得十分襯合方唐鏡不可一世的狂妄戾氣。「我見到有人在網上寫『哎呀，以前見過那個岑偉宗，痞裏痞氣的，很喜歡搞爛gag，想不到這次這麼有深度』。」說着，他便笑。自言對儒釋道理解稱不上「深入」二字，他把問題回拋我：「你覺得我寫得深不深入？『深不深入』其實是你的體驗。」

創作「合乎人情」不等於「合乎現實」

若說寫者無心，讓人困惑的卻是，詞與詞之間確會找到某種好似很相通的連繫，比如那些大量引用的佛典語彙，〈菩提達摩〉有「萬法加持」、「拈花一笑」，〈一念一宇宙〉有「一念」、「心魔」……這是岑偉宗發明的「關鍵詞寫作」（keywords writing），「就是一堆近磅、好似樣的東西，讓人能夠聯想。如果再深究，就是我要猜測觀眾的語言tag裏面有什麼、哪些名字對他們來說想像最濃烈。禪宗的始祖，大大佬，就是菩提達摩，諸如此類」。如伊瑟爾所指，作者只要設好一個自足自通的世界，讀者張開的聯想就不會過分偏離或誤讀，「所以一個創作人的關鍵是，講好故事，堵塞所有人物、情節上歪曲了人情世故的漏洞。故事通，觀眾就會有共鳴，幫你去想這個人物有什麼意義；故事不通，觀眾只會捉你錯處、抗拒、覺得不好看」。有趣的是，「合乎人情」不等同「合乎現實」，岑偉宗想起經典港產片《英雄本色》（1986），「有些情節其實很奇怪，人為什麼被掃射那麼多槍都不死……但你不會記得那些東西，你只會記得Mark哥那句『我等緊個機會，爭番口氣』，因為那合乎人跌到谷底的狀態，有情感認同」。

個人而言，「人情」是讀通《大狀王》的最重要索引。現代文學領域裏向來有人情抒寫的概念，高度肯定人在真實生存環境裏的情感欲望。私以為用「儒釋道三家混雜分合」云云角度來疏整，總有點卡住解不通的感覺。既是分門的學說論述，何以混為一談？比如，方唐鏡在〈菩提達摩〉為什麼矛盾地滿天神佛同時自稱「媽祖」、「關帝」、「佛陀」、「菩提達摩」？又在〈道德經〉忽然高捧道家無常似水的哲學觀嚷「老莊勝孔孟」？岑偉宗認同，自己的詞並不服務某一思想流派，而是服務情節和人物。「人」其內的「情」是重心，亦嵌準劇情主軸：阿細與楊秀秀的〈細雪〉，「到某朝／花滿天／飛花細雪亦美艷／留在你心未有變」是愛情；宋大媽與阿細的〈有陣時〉，「靜下來亦會有陣時／記起窗外有歸燕」是親情；方唐鏡與阿細的〈一念一宇宙〉，「留住悔恨詞句／人像往復流水」是共同贖罪的友情。猶如岑偉宗在《半步詞：由音樂劇到跨媒界的填詞進路》寫，音樂劇作為演員說話時無端高歌的「非現實」媒介，其歌曲必須強烈得讓角色有「唱」出來的衝動：「他在此處的渴望、欲望是什麼？他要達到什麼目的？」這樣再想，上述方唐鏡的思路躍跳似乎稍為合通，他既非英雄，又非哲學家，就只是——信仰神仙鬼怪對經典學問一知半解，且善且惡而大情大性的一個普通人。人情之間，觸掂到儒釋道哲理是湊巧，或者說，通俗世界本就是這麼一個思想大熔爐。

以陌生方式重演經典故事

通俗並無貶意。簡單定義，此詞可指稱迎合大眾口味而受大眾喜愛的一些作品。這類作品通常深植於集體記憶，就像《大狀王》開宗明義取材周星馳主演的港產片《審死官》（1992），網上找回改編前的馬師曾版粵劇長片《審死官》（1948），它本源來自戰前的同名粵劇、京劇《四進士》及鼓詞《紫金釵》，「宋世傑」之虛構人物典出此處；至於另一主角「方唐鏡」，最先令人聯想起同由周星馳擔正的港產片《九品芝麻官》（1994），而原來民間故事裏真有花名諧音「荒唐鏡」的廣東四大狀師潘鏡泉（何淡如亦是四大之一）。如果熟悉兩套港產片，對《大狀王》第一場〈申冤〉原告變被告、第十場〈翻案〉楊秀秀被家姑誣告毒死親夫等主線劇情絕不會陌生。流傳上百年又輪回至流行文化裏的公堂戲，在岑偉宗眼裏，不用真的「嘥晒」，「我們用這些故事元素，讓大家有種文化親切感，不會太陌生，但同時用陌生的方法重新講一次故事，使它游走於熟悉感和新鮮感之間，是挺有趣的觀賞體驗」。

新鮮感在哪裏？100個讀者自有100種解讀方法。在我，或能稍稍點掠詞間禪意。雅俗關係從來微妙浮動。如同明清通俗小說《西遊記》奔放異域的神魔妖邪，口白粗鄙，四師徒取西經之路卻暗含佛道，《大狀王》某意義上迹印近似。記得步出西九戲曲中心大劇院那晚，天空漫漏月光，朋友L狐疑地問：舞台上那月亮，是不是禪宗「指月」的意思？明萬曆年間瞿汝稷編撰禪門語錄《水月齋指月錄》，其集名出自《楞嚴經》，佛陀把言說教法喻為「標月之指」：「如人以手指月示人，彼人因指，當應看月。若復觀指，以為月體，此人豈惟亡失月輪，亦亡其指。」八萬四千法門如手指，諸法真實相貌如月亮，只有忘指才可見月。如此繫扣合理，《大狀王》文本確勾出菩提達摩、清源寺等禪宗相關字眼；細看舞台布景，公堂上那鳴冤鼓彷彿一圓觀眾無法觸及的月亮——俗世之人總想望好人好報、邪不能勝正、公平公正公義，但生命真相總交纏在一片晦濁之中。那象徵世上不存在之極美極好「金蜻蜓」，飛舞於不可捕捉的指縫間，正作為全劇核心呼應月亮喻指。（作者視角：岑偉宗單純喜歡「金蜻蜓」3顆叮呤呤的音，他說，這意象出自編劇張飛帆，團隊無討論其哲學深意。）而眾人注目的第十二場〈撒一場白米〉梵文，更直接具現了見月忘指的心境：由僧侶反覆頌唱那3句「Cittavarana Paragate Parasamgate/Sarva Duhkha Sarupam/Paragate Bodhi Svaha」，原來是《心經》的剪裁打亂版。說到這機關，岑偉宗神氣活現：「最一開始就想找梵文念法的《心經》 ，結果真的在網上找到，但它和歌曲旋律不合，於是我重新拆解，拆完再混合。原文其實考據不到，可梵文嘛，沒人敢說我亂寫——你一聽到這種聲音，印象出來情感到，就是我贏了。」據梁萬如〈暢講粵語音樂劇《大狀王》三首歌詞的詞境〉一文所譯，3句分別對應「心無罣礙，到彼岸去，到究極的彼岸去／遠離一切苦／到彼岸去，得到無上正等正覺」，或者訓詁文字已不重要？我們透過現場所聽所感已能進入一刻心見？

停留在一個文本愈久，它便會生出愈多閱讀空隙。然而，如伊瑟爾提醒，文本和文本解讀二者不可或缺，岑偉宗以關鍵詞聯通的歌詞不乏堵死的倔頭路。舉例來說，佛學的因果緣起指向中性字「業」，而岑偉宗取惡因罪過的民間慣用字「孽」，難使文本繼續從佛禪方向縱深延衍。不過來到最後，淺層與否其實無甚所謂，畢竟《大狀王》想呈現的僅是一個人情俗世，觀眾看得感動，有笑有淚，已足可貴。「有沒有哪首歌感動到你？」訪問快完結時，岑偉宗忽然問我。我老實道，有重聽〈撒一場白米〉，但不是因劇情，只是歌詞夠百搭。他若有所思：「高世章當初就是想我寫一首百搭的詞。」愛恨從來，或許相抵。人情是最大多數觀眾的想像與寄託。

■問

吳騫桐--《明報》藝文副刊編輯

■答

岑偉宗--香港作詞人。詞作多見於音樂劇及舞台劇如《一屋寶具》、《穿Kenzo的女人》、《大狀王》，亦散見於電影、電視及流行曲等跨媒介

文˙吳騫桐

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞