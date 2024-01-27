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同場加映：Sennheiser耳機曬冷 $1999玩靚聲大耳牛

【明報專訊】月初的美國電子消費展（CES），著名德國音響Sennheiser帶來多款新耳機，包括旗艦級的真無線藍牙耳機MOMENTUM True Wireless 4，還有性價比高的頭戴式藍牙耳機ACCENTUM Plus，後者將率先於2月20日推出，$1999的價錢相當抵玩。

真無線耳機 連線全面升級

先說MOMENTUM True Wireless 4，外觀設計跟前代相似，但金屬質感加添了幾分粗獷。它載搭自家研發的7毫米動圈單元，配合Qualcomm S5 Sound Gen 2晶片及Snapdragon Sound技術，音質有不少提升。

連線方面，它不但支援藍牙5.4（兼容Auracast），還全面改良了天線設計，連線更加穩定流暢。今代的ANC主動降噪效果也更加自然，配合AI技術，能更精準突出通話的人聲。

續航力方面，新耳機可連續使用7.5小時，配上充電盒則可達30小時，比上代多2小時，充電盒也支援無線充電及快充功能。MOMENTUM True Wireless 4將於今年第一季度上市。

另一款無線「大耳牛」ACCENTUM Plus，則以相宜的價格提供高品質音響體驗。今代升級搭載了品牌旗艦同款的輕觸式耳罩，不但佩戴舒適自然，操作也更加簡單直接。雖然耳機只支援藍牙5.2，但亦支援aptX Adaptive等多種熱門音訊編碼，也有多點連接、風噪抑制、可調校側音等功能；加上經改良的主動降噪功能及50小時續航能力，以入門型號來說功能已相當齊備。

ACCENTUM Plus備有黑白兩種配色，跟機附有一條音頻線及旅行便攜袋，讓你輕鬆收納全套耳機及配件。●

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4價錢：$2499（今年第一季推出）

Sennheiser ACCENTUM Plus

價錢：$1999（2月20日推出）

查詢：www.sennheiser-hearing.com

相關字詞﹕頭戴式耳機 真無線耳機 e潮 耳機

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