明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

快閃揮春檔 宣揚書法

【明報專訊】昔日農曆新年前夕，街上總有攤檔幫人手寫揮春，惟近年已陸續消失。兵書館創辦人、本地書法家林子認為除了因為租金昂貴，「以前的老師傅退休或是仙遊，無人繼續寫下去」。他表示經常聽到有人說科技寫字靚過人，引起他反思：影印機在幾十年前已經出現，為何不能取代手寫揮春？「科技愈進步，人與人的聯繫、人性化方面愈減少，手寫揮春可以提升人的情感和感情。」他表示將舊揮春換上新揮春，也有送舊迎新的意義。「揮春亦可以教小朋友文字的來源，就像連接古代的time machine，分享歷史文化和人物。」

他在7年前開始，每年農曆年前租借香港中華書畫藝術中心，開設快閃手寫揮春檔，延續傳統。今年揮春檔將於1月29日至2月9日開檔，現場有多種款式，以四字揮春最受歡迎。為了推廣及宣揚書法，新年揮春定價親民，基本款式$20起。兵書館亦推出揮春班及水墨年畫班，有興趣者可致電查詢。

兵書館文化藝術教育中心

（林子藝術）：手寫揮春檔

日期及時間：1月29日至2月2日，上午10:00至晚上6:00；2月3至9日，上午10:00至晚上8:00

地址：觀塘成業街11號華成工商中心地下香港中華書畫藝術中心（快閃手寫揮春檔）

尖沙嘴漆咸道南87至105號百利商業中心1108、1110及1132室（兵書館）

查詢：9662 7179

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞