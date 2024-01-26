快閃揮春檔 宣揚書法

他在7年前開始，每年農曆年前租借香港中華書畫藝術中心，開設快閃手寫揮春檔，延續傳統。今年揮春檔將於1月29日至2月9日開檔，現場有多種款式，以四字揮春最受歡迎。為了推廣及宣揚書法，新年揮春定價親民，基本款式$20起。兵書館亦推出揮春班及水墨年畫班，有興趣者可致電查詢。

兵書館文化藝術教育中心

（林子藝術）：手寫揮春檔

日期及時間：1月29日至2月2日，上午10:00至晚上6:00；2月3至9日，上午10:00至晚上8:00

地址：觀塘成業街11號華成工商中心地下香港中華書畫藝術中心（快閃手寫揮春檔）

尖沙嘴漆咸道南87至105號百利商業中心1108、1110及1132室（兵書館）

查詢：9662 7179

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