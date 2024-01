意大利100種設計發聲

【明報專訊】關於工業革命後的現代性。若說20世紀時它仍被篤信為一種進步速度,那21世紀裏頭的它就是一架朝向未來的失控列車。如同1972年,紐約現代藝術博物館(MoMA)佈展「意大利:設計新國度」(Italy: The New Domestic Landscape),始意識到美國中產狂熱追捧的那些意式家具、汽車,附帶工業社會下異化物化的共同弊病;2023年,米蘭ADI設計博物館把半世紀前的展覽改頭換面成「意大利:設計新景觀」(Italy: A New Collective Landscape),親自敲碎設計王國的神話,進一步標註現代化後的集體責任。由米蘭搬到香港知專設計學院(HKDI)的這次巡展,提醒我們的城,有些人類世的問題無可避免。