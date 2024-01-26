里斯本基亞多劫後重建 「狹縫」連接起伏風景

準確來說，這場火災位於拜薩區（Baixa）及基亞多區之間的「狹縫」：一間商店首先起火，燒毁附近民居。以上兩區雖然相互毗鄰，卻有着截然不同的城市肌理：基亞多區沿着緩坡而建，建築物及街道形態不一；拜薩區位於較平坦的地勢，建築物及街道顯得井然有序。由於兩處的高差甚大，因此政府興建了於1902年啟用、高達45米的聖胡斯塔升降機（Santa Justa Lift），方便市民往返兩地。從基亞多的街道，一直走到電梯塔的盡頭向外遠眺，拜薩區的格狀規劃一目了然。火災之後，經過20年時間，重建計劃將舊建築修復之餘，同時增建新的平台、斜道及樓梯，並與升降機塔連接起來。

45米高升降機接駁兩區

有別於一般的單體建築，這個重建計劃的基建隱身在巷弄之中，與山坡及毗鄰建築物相依，不易察覺到它的存在。走到卡爾莫修道院（Carmo Convent）外的空地，發現修道院的右方與紅牆建築之間，有一個由梯級、斜坡及石壆組成的角落①。跟着梯級及斜坡指示的方向行走，便會走進一段不寬不窄的巷道②。它引領人們到山坡邊緣的平台，平台又連接着升降機塔③。不上升降機塔，亦可轉左經斜坡下達觀景台④，或轉右鑽進房子裏。這一段不起眼的路程，不經意地連接了里斯本的幾道風景。其簇新的紙皮石地面及欄杆，提示了它是在舊城區之間介入（intervened）的元素。後來在一本書中看見一張似曾相識的草圖，才發現原來這都市重建計劃是出自當地著名建築師Álvaro Siza之手。

步行路線帶動空間體驗

政府啟動復修計劃時設下兩個原則，一是修復原有建築的特色，加強其功能；二是委託Siza為項目建築師，為該區定下復修藍圖。面對高低不一的地勢及狀態各異的現存建築等種種限制，Siza巧妙地將斜道、樓梯及平台等過渡空間湊在「狹縫」之中，讓它連接不同樓高的平台之餘，也將行人路線變得有趣多端。牆身及地面的裝飾幾近被一身「白」壟斷，但形態不一的行走路線，加上附近五彩繽紛的建築物及風景，使人走在其中也毫不覺悶。此外，重建計劃加入了新的用途如餐廳、房屋等，讓該處不止是行人通道，也成為人們駐足的公共空間。

這種以步行路線帶動的空間體驗，以及極簡的飾面處理，其實是Siza一貫的設計方法，就如波爾圖（Porto）的塞拉維斯現代藝術博物館（Serralves Museum）及伊貝拉基金會展示館（Iberê Camargo Foundation）。話雖如此，他的作品從不拘束於一種形式或教條，配合簡單的物料應用下，其作品往往如獨立的雕塑般，形態不一卻萬變不離其宗——即使如基亞多都市重建計劃這種並不常見於Siza作品集的復修式案例，他和團隊也能將以上原則，在基地（site）限制下發揮得淋漓盡致。

這位1930年代初在葡國土生土長的建築師，如今已九十高壽，也可說是20世紀建築大師裏的最後武士。從廣義上他被視為現代建築流派一員，但這個大類別中，跟着一套方程式而設計者甚多，但擁有一套恍如與生俱來，別人想不到也模仿不到的絕筆者，則十分稀有，而Siza屬於後者。有機會的話，可再多談Siza的其他建築。

文：陳卓喬（Jefferson Chan）

（戰後建築研究檔案（FAAR）成員）

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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