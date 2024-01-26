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開眼 大都會文藝誌

【香港】七零零

【明報專訊】（編按：回應1月19日江逸天Olivier的〈潮汐漲退〉）

O：

最近上了能劇研習班，老師是日本專程飛來的能劇大師，一直鑽研「觀世流」這派系。從老師說話的方式和唱腔，我感受到他骨子裏散發出日本人的熱血，他對國粹的認真和執著啟發了我，同時讓我感嘆自愧不如。老師對身體每一節都非常講究，譬如從台「正中」走到「笛座前」（角落）只能用六步，一步都不能多、手肘要維持半圓狀態，一寸不差、身體只能傾斜30度，過了不好看。有天同學發問，不知我們能否改這些步數、角度？老師斬釘截鐵地回答「不能」，能劇經歷了七百多年的洗禮，留下來的是超脫的智慧，近乎神聖。而從那晚開始，「七零零」這組數字便一直浮現在我腦海，揮之不去。

它成了我無聲的口頭禪。好像剛剛那個周末在香港藝術館做了一場游走演出，我便一直思考我的主題，作品值得流傳七百年嗎？又譬如，當我走在充斥着電子屏幕和先進科技的機場時，我會想知道我們現在的科技和創作能如能劇般，超越速度、創新這些現代人的概念，保留它的原貌，一直存在？

我害怕，倘若我一直跟着時代這個洪流走，終有一天會忘記日本人的執著或能劇的智慧。可能是這個原因吧，最近的創作也比較個人，以舞蹈詮釋落葉的循環。從樹掉下來一刻開始，經歷「火」和「水」的歷練而化作不同形態，最終帶着葉的意識歸根。我想，只有歸根才能看破幻影，用清晰的眼睛看海、星辰、天空，從中看到自己。

寫這封信時，我正夾在雲層中，飛往遠方出席婚禮。不知是否共時性（synchronicity）的威力，我看了一套日本電影《脫逃之夢》，講述患腦退化症的中年男人對生活的覺悟：妻子不忠、父女疏離、原生家庭造成童年陰影、朋友間的矛盾……他這時才發現原來他一直很渴求愛，而隱藏多年的匱乏感一發不可收拾。其中一幕講述男人想起母親，便去了她落寞的墳墓打掃。看到這段我異常傷感，我怕有天我們會集體失憶，忘了有媽媽、婆婆、太婆的日子。當墳墓都被夷為平地，世界日以繼夜追趕新建築、新科技時，我們能記起歷史和文化的根源，在鬥快的時代繼續「七零零」。

以後有機會，我們一起去看能劇，感受七百年的神聖好嗎？

V

文：蔡宛蓉

Ｖ，以藝伴活，以字生香。香言創辦人

[開眼 大都會文藝誌]

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