明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【阿布扎比】沙迦建築三年展思保育

【明報專訊】上月中東最多人討論的是在迪拜舉行、討論全球氣候問題的COP28。石油出口國阿聯酋作為今屆東道主，其意圖被多方質疑，例如背後是否有商業企圖，抑或是試圖以巨額捐款「洗白」石油出口國的形象以堵塞悠悠眾口等。環保意識很受媒體及社會討論渲染，所以一個地方環不環保，很難定論。而分析需要環境數據，惟數據受制於該地的資訊流通程度。資訊流通度又受政治、社會形態影響。從現代生活形態角度，人們難以避免製造多餘物資。比如減用膠袋這看似環保的方針，到頭來多了海量各式設計的環保袋。環保取決於大眾態度及各地治國策略的優次。阿聯酋因為出口石油，總是在環保及碳排放議題上成為眾矢之的，各大石油買家好像撇清了關係，推卸責任。我總有一點同情阿聯酋，在環保範疇上做什麼也是錯的。

藝文界方面，阿聯酋該界別對於環境保育等討論有很多。文藝討論無疑有助培養環保的集體意識。沙迦（Sharjah）近月舉行了建築三年展「The Beauty of Impermanence: An Architecture of Adaptability」，邀請了非裔建築師Tosin Oshinowo，主要探討建築如何在設計上配合持續的氣候變化。「全球南方」（Global South）地區在氣候變化及受自然災害影響時，建築上可以如何配合？此建築年展相當有規模，活用沙迦多個文化遺址，展示多個由29名建築及設計師創作的提案，而且每個項目皆有充足的展示空間。概念分為3個部分：「Renewed Contextual」回應工業化前的原始建築如何與自然共融；「Extraction Politics」回應建築、經濟及生態三者間千絲萬縷的關係；「Intangible bodies」探討人文與自然環境的互動，包括靈性習俗、後殖民主義等討論。

很多建築年展中的項目皆是提案及對現况的想像，而非已落成項目。三年展中包含多個臨時建築，亦有類似參與性藝術的美學表達，讓觀者親身經歷建築場景，更能感受及理解創作者的理念。當中最精彩的有黎巴嫩藝術家Adrian Pepe的「Anthropocene Museum 9.0: The Sharjah Slaughterhouse Tour」。Pepe於沙迦的屠宰場安裝了多件作品，引起人類屠宰動物作為食物的道德討論。走在屠宰場中，昏暗的燈光，陣陣的肉膻味依附展場，整個體驗勾起自身每天食肉的罪疚感，反思生存及過度消耗資源等問題。由於展場很大，回應此題的作品挺多，當中包括雕塑、流動影像，以及畫作等，看着時很易走神。不過因為展覽空間本身蘊含豐富的故事，畢竟多條生命是在此奪去的，光看空間本身已是很深刻的體驗。

其中有幾個設計項目都與土著文化、靈性及習俗相關，除了令整個展覽氣氛療癒，亦緊貼近年藝文界關注土著及少數文化的熱潮。例如Yussef Agbo-Ola的「Jabala: 9 Ash Cleansing Temple」運用各式自然物料如棉、麻、黃麻織出來的布料，及駱駝毛製成的框架，建構一座仿貝都因帳篷的神社。觀者可以入內休息，從包羅萬有的展覽中喘息過來。神社內有阿拉伯烏木香（Bakhoor）的氣味，療癒身心。逛年展是一件燒腦及體力的行為，適時包含休憩的項目可以令觀展體驗昇華。畢竟保育同時，呵護心靈也是必須的。

文：鄧芷茵

（游走阿布扎比與香港兩地的策展人 專注當代藝術及文化研究）

編輯：何詩韻

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕建築 環保 阿布扎比 大都會文藝誌 開眼

上 / 下一篇新聞