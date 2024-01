女性統治世界會怎樣？ 雅典女性藝術 一反男性主導

到希臘旅遊看展,除了欣賞由男性主導的古典雕像、宗教和人像畫,還可以一窺在二戰後、上世紀六七十年代軍政府時期的女性藝術家,怎樣用身體、影像和裝置,表達動盪下的所思所想。

重塑美術館模樣 感受兩性差異

雅典國立當代美術館(EMST)藝術總監Katerina Gregos,是這個What If Women Ruled the World?系列展覽的策劃者。她希望徹底重新想像美術館的模樣——如果不只是展出幾件女性藝術品,當大多數作品都由女性創作,觀眾、館方和藝術家會有怎樣的新發現?Gregos形容,雖然女性創作者在西方公共藝術機構和整個藝術圈的地位,近數十年來有所提升,但仍屬弱勢一群;藝術史的記載上,女性更常常缺席。「在希臘,從來未有過大規模的女性主義藝術行動,而社會間的性別偏見(sexism)仍然存在,疫情時期更出現針對女性的仇恨犯罪。(我們)作為一間藝術機構,提出這樣的信息很重要。」

美術館沒有直接回答由女性治理世界會否較好,而是透過邀請觀眾感受女性藝術家的關懷,理解兩性差異,再得出自己的想法。Gregos說這次展覽為觀眾帶來一個萬花筒般的藝術品慶典,涵蓋不同年代和媒介。就藝術家的人選標準,她說必須有跨年代的社會意義、對藝術史重要,並且對社會及政治議題有獨特視角。

現時是EMST系列展覽的第一階段,正在1至3樓設聯展WOMEN, together,展出館方的永久館藏和借用展品。同時,美術館也為不同女性藝術家策劃個人主題展,首階段聚焦的藝術家包括Leda Papaconstantinou、Chryssa Romanos和Danai Anesiadou。

希臘行為藝術先驅 扮殘障喚關注弱勢

Leda Papaconstantinou是希臘行為藝術先驅,其人生尤其呼應展覽主題:於拉里薩、薩拉米斯島和雅典長大的她,在1967年往英國留學讀藝術,同年希臘軍方發動政變,開始軍政府獨裁政權時期。Papaconstantinou善用身體來表達兩性、生態、記憶等主題,在1960年代末創作多件裝置和錄像作品,但在當時政治環境下不受重視,於是轉與藝術家丈夫David Hughes開店賣手作和畫作,同時發起介入社會,喚起關懷弱勢社群和不公義的行為藝術生活。

EMST為Papaconstantinou策劃回顧展Time in my hands,展出她的全部作品和影像紀錄,涵蓋藝術裝置、畫作、雕塑、音頻和錄像,還有從未公開過的圖片及文字檔案,完整追溯她的行為藝術。在1971年作品Deaf and Dumb,Papaconstantinou在緊閉的眼簾畫上黑色眼睛,並舉着寫有「我是聾啞人,請用其他方式與我溝通」的指示牌,在倫敦和梅德斯通的街上行走,但沒多少人發現她只是閉上眼的「盲人」。

至於2007年作品In the Name of,藝術家在海都塞薩洛尼基的外國人墳場中,於墓碑前擺放日用品,回憶死者們的往事。他們包括第一次世界大戰的軍人、猶太人、亞美尼亞人和塞薩洛尼基的新教徒,各因歷史慘劇離世。Papaconstantinou錄下表演過程,連續一個月的晚上,在塞薩洛尼基港口旁倉庫大樓的熒幕上播放,亦把墳場影像倒映在海上,視為一次淨化儀式。選擇在經常爆發收容難民爭議的塞薩洛尼基表演,In the Name of留下省思古今人道慘劇的餘韻。

雕塑質疑真實 拼貼反思消費主義

較年輕的比利時籍希臘裔藝術家Danai Anesiadou,就在EMST的D POSSESSIONS個人展覽,把自己的物件用環氧樹脂凝固,混合水晶和金屬碎片,倒模來製作雕塑,抹除物件本來的意義。Gregos解釋,Anesiadou的創作多數質疑何謂真實,直指主流價值觀的雙重標準。

EMST亦為已故希臘二戰後代表女性藝術家Chryssa Romanos,設個人展覽The Search for Happiness for as Many as Possible。這名在二戰後移居法國20年的女性,擅長用廣告拼貼及反拼貼畫(Décollage),如Luna Park International(1965)和Serigraphy from the folio Some Pages from a Diary(1973),向氾濫的消費主義提出質疑,是美國普普藝術的反面。Gregos說,Romanos常被其丈夫、知名混合媒介畫家Nikos Kessanlis搶去風頭,值得更多人關注。

What If Women Ruled the World?

系列展覽

日期:即日至10月27日

時間:周二至三、五至日早上11:00至晚上7:00;周四早上11:00至晚上10:00

地址:Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Street (former Fix factory), Athens, 11743, Greece

網址:bit.ly/3HnOQAj

文:梁景鴻

編輯:林曉慧

設計:賴雋旼

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]