明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化特別版

方丈暴露真面目 自家製音樂會 劉以達玩歌「尋根」

【明報專訊】劉以達（達哥）近年不做方丈，專心寫書記錄方丈「真身」——一個香港音樂人的旅途。今年他出版自傳中傳《方丈尋根記II》，文字回顧以外，更將於2月首次舉行作品展音樂會，以旋律帶樂迷細數其音樂事業的不同階段。縱使經歷高低起跌，初心仍然是熱愛音樂的小伙子。

達哥2022年推出自傳《方丈尋根記》（前傳），結束簽名會之後，他萌生籌備音樂會的念頭，「希望多一些人，尤其是新一代的年輕人，或者是90後、2000年，甚至乎那些十幾歲的年輕人，讓他們知道我不是方丈㗎原本，方丈之前是做音樂的，玩音樂的，還有唱歌的」。數月前他觀賞一個拼盤演唱會，雖然門票價錢上千元，不算便宜，但現場樂見很多年輕觀眾支持，「香港年輕人好捨得付錢看表演」。方丈打趣道，這次舉辦音樂會也是為找些退休金，再加上是自己從未做過的事，「都開始享受番台上的感覺，搞個演唱會原來咁多嘢做，但好充實」。

「劉以達『尋根』作品展音樂會」將於2月23及24日舉行，達哥透露音樂會製作成本近7位數字，自傳前傳的收益幾乎全數投放其中。「我第一次、自資搞的一個自己真真正正的個人作品音樂會，所以用了很多心機，還有一腳踢，所有幕後幕前都要顧及。」從舞台及燈光設計到背幕（backdrop）意念，還有演出流程均是他個人構思。香港歌手的演唱會較少見開始前的暖場活動，達哥特意請來DJ現場打碟，「打一些1980年代的new romantic（新浪漫主義）那些碟，就是Japan（樂隊）、David Bowie那些，這個想法會幾新穎下」。

4女歌手演唱 盼舊曲新人擦火花

音樂會曲目方面，達明一派的歌曲將佔小部分，大多是達哥個人專輯的作品，時間跨越1996年首張個人專輯《麻木》，到2012年專輯《希望之旅》。他邀請了4名女歌手合作重新演繹舊作，包括3個新世代歌手，以及一名重量級神秘嘉賓。何解全是女歌手？皆因達哥許多個人作品由女歌手演唱，例如王菲《流星》、關淑怡《繾綣 28800BPS》等，期盼舊曲新人擦出新火花。達明一派的幾首作品亦會以女聲演繹，歌曲轉key總會帶來截然不同的感覺，達哥說似是重新做一隻歌，富有新鮮感。

其中兩三首個人作品更是首次公開演出，包括收錄在《麻木》中的《繾綣 28800BPS》。達哥提到，原唱關淑怡曾經查問這歌的MMO（Music Minus One，無人聲伴唱），希望用於個人演唱會中，然而在寶麗金錄音室製作的母帶，早於1996年嘉利大廈大火中燒毁，若重新製作成本很高。當初專輯收錄版本由李嘉強（Season Lee）彈奏結他，他是前獨立樂隊Virus的主音兼結他手，亦是達哥作品展演唱會的Band Leader。2月的音樂會將由達哥與Season Lee操刀，加入新世代歌手鄭嘉嘉演唱，現場展示《繾綣 28800BPS》的迷幻魅力，是絕無僅有的一次演出。

後輩合作無隔膜 「後生過佢哋」

2023年，達哥組成新樂隊「愛樂樂團PHILHARMONIKER」，7月曾首次現場演出，如今將會帶到音樂會這更大的舞台。談到再夾band的期望，達哥從新樂手的角度出發，「我也希望可以長線有多一些演出，讓他們可以學習多一點。還有希望可以介紹這班新的樂手，或者是李嘉強他們給大家認識一下」。每當提起合作過的樂手，達哥總不吝表露賞識之情，分享喜歡他們哪首作品，例如他推介Season Lee的新歌《如是我紋》。事隔多年再與李合作，達哥欣賞他結他技藝精進不少，「他真的進步得很快，還有就是在默默耕耘……覺得好像嘥咗一個人才」。

近年合作的音樂人大多是達哥的後輩，他自覺沒什麼隔膜，「我都係一個𡃁仔嚟咋嘛。他們有時反而比我認真，對事各方面」。不過音樂潮流變化迅速，且各花入各眼，達哥確實發現音樂喜好存在世代差異，例如他的「瓣數」是藝術搖滾（art rock）加電子迷幻，但年輕人不同。「我會問他們現在你聽什麼歌，他說某某（歌）、可能有rap的成分的歌，但是我就對rap麻麻哋。但是都覺得挺有趣的，跟他們溝通。」達哥緊接說起另一名年輕音樂人陳嘉，去年7月曾與她合作演出《最好的愛煞人武器》。「她唱得很好，特別一讚就是我很喜歡她的一首歌叫做《NOISY》。」達哥又不忘推薦：「現在YouTube有得聽的，你上去聽一下。」

年輕人有沒有帶來衝擊？達哥說有，不過要寫書和籌備音樂會，暫時未有音樂上的表達。這次音樂會玩舊歌，他不排除下一次如果「玩新嘢」，或會與更多新一代音樂人創作新歌。「我自己不認老㗎，我覺得我後生過佢哋，我會玩得更加young啲。」

自傳「第二回」 譜寫「達明簡史」

《方丈尋根記》（前傳）提及達哥如何接觸音樂，後組成達明一派。來到第二回，今年出版的《方丈尋根記 II》（中傳）堪稱「達明簡史」，聚焦組合從1986年出道到首次紅館演唱會，4年多時間的台前幕後故事。首首名曲靈感來源從何而來，製作過程有多轉折，書中統統解密。

說起香港玩電子音樂的商業樂隊，達明一派可算是始祖，前無古人，靠無師自通，錄音也要經過一番摸索，「入到大的錄音室的時候就很不同，還有那些聲音要靚啦，因為出碟當然要聲靚，又要效果好，音色也要好」。達哥當年主力研讀錄音器材的說明書，黃耀明（明哥）、陳少琪加上當時監製一同幫忙，經典作品才能面世。

台上奔放 不做「錄音室樂隊」

英國流行電音組合Pet Shop Boys曾自稱「錄音室樂隊」，達哥說達明一派初時亦一樣，演出前預先做好電音編程（program）部分，「一按鍵就跟着來彈，變成比較死板啲」。到了1996年達明一派十周年演唱會，他們開始以program加live band（現場樂隊）形式表演，保留電子效果神髓，同時加入人性化的結他、低音結他和鼓的演奏。從此達哥愈來愈喜歡在舞台上的感覺，「一直到現在更加喜歡，仲rock咗啲𠻹」。這次達哥的音樂會，大部分達明一派作品亦在預先編程內容之上，現場疊加其他聲音。

網上搜尋達哥的創作，不時看到網民留言讚歎歌曲毫不過時。達哥對此頗滿足，憶述有次一個外國人遞上達明一派的黑膠唱片求簽名，「他說聽了之後，以為是新碟嚟，即是說原來達明那時候那些歌是沒有out過的，咁我也有些安慰」。難道達哥早於創作時已經一心追求前瞻的曲風？「無㗎，其實好自然的。」多年前有大學音樂系學生訪問他，對方以樂理理論分析他的音樂，「我都奇怪為何會想到那些東西，因為我都未學過，但是我整到出嚟」。有些和弦他識彈不識名，一些結他老師卻能點出名堂，「所以我都會學到嘢，現在都仲係學緊嘢㗎」。

髮型：Ivan Lee@I.A SALON

化妝：Cosette@eyemakeup

場地：Hopera Bar & Lounge

劉以達「尋根」作品展音樂會

日期：2月23、24日晚上8:00

地址：旺角奶路臣街38號麥花臣場館

票價：$980、$780

詳情：https://bit.ly/42d7tQX

文：朱令筠

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞