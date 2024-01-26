Friday Planner：藝術滔滔

藝術家眼中的水千姿百態。中國年輕藝術家韓瀟依到過海島夏威夷，來到港島黃竹坑SENS Gallery舉行「自島而來」（With love, from the island）個展。夏威夷熱帶風情和島嶼文化為她的畫作注入活力。Water（2023）繪現淡藍綴以青黃的水色，獨特在於畫中央佈滿斑斕「絲帶」，起伏不定的流線牽引注目。水波蕩漾在心頭。

西營盤ZtoryTeller Gallery今起該會「淚流成河」，皆因這兒集結了8名水瓶座藝術家，而說起水瓶座，總會有人哭喪似地唱起「尤其明知水瓶座最愛是流淚」。展覽「水瓶座：潘朵拉的瓶子」是策展人林靖風今年開展的「星座系列」第一章，展示一眾「水瓶仔女」以好奇心為主導的作品，引領觀者揭露苦難與希望。其中葉慧婷畫作《星塵散落》像在傾注一束水，流動形態優美如髮，後方夜空閃現星塵，此處可會是宙斯帶蓋尼米德（Ganymede）所到的天宮？

在蓋尼米德侍酒之際，有4個當代人類在九龍灣藝術共享空間WURE AREA，等待星河引領到達不同目的地。這個看似搞鬼的展覽「狂喜的穿梭機會噼嚦啪啦地 TADA」，概念分成多個章節，包括「主控塔失靈」、「流水作業」等，親自到場游走於作品之間，才能與藝術家交流思緒。

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