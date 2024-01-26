明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

童話與現實 兩插畫師繪「雨下天青」

【明報專訊】插畫師鄭韻莉（阿莉）和廖倍恩（Joanne）眼中的世界，跟她們創立的文創品牌All Things Bright and Beautiful名字一樣，明亮而美麗。但地球會下雨，人也有難過的時候，世界還可以是美好的嗎？這兩個畫師各自推出繪本《我的憂傷應該放哪裏？》和《我的下雨天》（將於3月出版），筆下女孩和男孩，一個在森林中，一個在城市中，學習看見陰天的美。兩本書的16張原畫和10張印畫，正在618上海街的小店展出。

阿莉在過去幾年看過很多分離，靜下來時，常常困惑該怎樣將自己的憂傷安放。《我的憂傷應該放哪裏？》中的主角小女孩，被一朵烏雲纏着。不論她去哪兒，踏它、吹它、罵它，烏雲都會跟着走。以為把雲塞到行李箱就可以了，但箱子卻緊隨背後，女孩只好把它帶往森林，希望擺脫這朵跟屁雲。

跟All Things Bright and Beautiful其他繪本不同，《我的憂傷應該放哪裏？》的封面在下雨，沒有常見的七彩繽紛。但大象先生、長頸鹿媽媽仍出沒其中。進入森林不久，女孩有牠們作伴，在草坪上玩捉迷藏。阿莉喜歡為動物賦予不同個性，例如大象是溫柔的朋友，兇猛的鱷魚卻是笨拙和害羞的。

安放烏雲 雨點變了樣

阿莉說，人們不開心的時候，有人陪伴，有人一起玩玩吃吃，已經是很好的關懷，「有時候我們都想當小孩子，被包容，可以隨意玩、隨心試」。女孩在動物朋友回家後，遇上比她大十數倍的森林之王獅子，靜靜地在她身邊守候。烏雲還在，但旅途過後，她多了幾個好友；帶着包袱也能輕快向前走。

Joanne的塑膠彩世界，不同阿莉創造的童話氣氛，更常與現實世界關聯。有看新聞的苦笑表情，有拾荒婆婆一個人推着一座山高的紙皮，也有修車師傅助盲人過路。她習慣每天睡覺前畫畫，覺得離譜的、有趣的都畫下，背景明顯是香港的城市輪廓。《我的下雨天》則是男孩在雨天的冒險記，裏面下雨的時間比《我的憂傷應該放哪裏？》的要多。

聽到窗外滴滴答答，男孩知道打球計劃已經泡湯，趕忙把晾衣架的衣服收進屋內。天色黯藍，大滴雨點像欄杆一樣把孩童的活動勸止。他的雨天好像容不下憂鬱以外的可能。然而，拿着傘出門去接爸爸後，他看到雨點變了樣。

在街邊生果舖，白髮婆婆剛買的香梨散落一地，索性派給吱喳吵鬧的小朋友，大家都笑了。雖然破了洞的簷篷在漏水，滴下來的雨竟是鑽石形狀，在接水的桶上奏起音符來。男孩發現雨天也不是那麼壞。

穿過公園、經過運動場，男孩看見斑馬線上行人互相扶持，撐傘給身邊的人，而不是香港常見的埋怨。蝸牛爬到綠葉上呼吸，青蛙咕咕叫；陰天繽紛了起來。與爸爸碰面後，男孩把傘和單車交給他，自個兒走在前，於微雨中快步走，淋濕也不怕。黑夜的街燈，在雨點折射下，把黃色的暖帶給正在歸家的行人。

《我的憂傷應該放哪裏？》原畫展、

《我的下雨天》畫展

日期：即日至2月4日

時間：周一至五下午3:00至晚上9:00、周六至日早上11:00至晚上9:00

地點：旺角618上海街1樓105舖

詳情：bit.ly/3U69U5S

文：梁景鴻

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞