童話與現實 兩插畫師繪「雨下天青」

阿莉在過去幾年看過很多分離，靜下來時，常常困惑該怎樣將自己的憂傷安放。《我的憂傷應該放哪裏？》中的主角小女孩，被一朵烏雲纏着。不論她去哪兒，踏它、吹它、罵它，烏雲都會跟着走。以為把雲塞到行李箱就可以了，但箱子卻緊隨背後，女孩只好把它帶往森林，希望擺脫這朵跟屁雲。

跟All Things Bright and Beautiful其他繪本不同，《我的憂傷應該放哪裏？》的封面在下雨，沒有常見的七彩繽紛。但大象先生、長頸鹿媽媽仍出沒其中。進入森林不久，女孩有牠們作伴，在草坪上玩捉迷藏。阿莉喜歡為動物賦予不同個性，例如大象是溫柔的朋友，兇猛的鱷魚卻是笨拙和害羞的。

安放烏雲 雨點變了樣

阿莉說，人們不開心的時候，有人陪伴，有人一起玩玩吃吃，已經是很好的關懷，「有時候我們都想當小孩子，被包容，可以隨意玩、隨心試」。女孩在動物朋友回家後，遇上比她大十數倍的森林之王獅子，靜靜地在她身邊守候。烏雲還在，但旅途過後，她多了幾個好友；帶着包袱也能輕快向前走。

Joanne的塑膠彩世界，不同阿莉創造的童話氣氛，更常與現實世界關聯。有看新聞的苦笑表情，有拾荒婆婆一個人推着一座山高的紙皮，也有修車師傅助盲人過路。她習慣每天睡覺前畫畫，覺得離譜的、有趣的都畫下，背景明顯是香港的城市輪廓。《我的下雨天》則是男孩在雨天的冒險記，裏面下雨的時間比《我的憂傷應該放哪裏？》的要多。

聽到窗外滴滴答答，男孩知道打球計劃已經泡湯，趕忙把晾衣架的衣服收進屋內。天色黯藍，大滴雨點像欄杆一樣把孩童的活動勸止。他的雨天好像容不下憂鬱以外的可能。然而，拿着傘出門去接爸爸後，他看到雨點變了樣。

在街邊生果舖，白髮婆婆剛買的香梨散落一地，索性派給吱喳吵鬧的小朋友，大家都笑了。雖然破了洞的簷篷在漏水，滴下來的雨竟是鑽石形狀，在接水的桶上奏起音符來。男孩發現雨天也不是那麼壞。

穿過公園、經過運動場，男孩看見斑馬線上行人互相扶持，撐傘給身邊的人，而不是香港常見的埋怨。蝸牛爬到綠葉上呼吸，青蛙咕咕叫；陰天繽紛了起來。與爸爸碰面後，男孩把傘和單車交給他，自個兒走在前，於微雨中快步走，淋濕也不怕。黑夜的街燈，在雨點折射下，把黃色的暖帶給正在歸家的行人。

《我的憂傷應該放哪裏？》原畫展、

《我的下雨天》畫展

日期：即日至2月4日

時間：周一至五下午3:00至晚上9:00、周六至日早上11:00至晚上9:00

地點：旺角618上海街1樓105舖

詳情：bit.ly/3U69U5S

文：梁景鴻

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