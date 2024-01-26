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赴台拍《小曉》 再演非一般老師 劉俊謙：異數不是問題

【明報專訊】或許劉俊謙有種老師的氣質，但總是個非一般老師——由《教束》裏的盧Sir到《幻愛》裏的老師阿樂，新戲《小曉》更跑到台灣當小學老師，跟學生家長外遇，分外照顧其患有ADHD（專注力失調及過度活躍症）的女兒小曉。制度往往講求秩序，教育也不例外，誠然小曉的特殊需要增添老師麻煩，但「如果不將它（ADHD）看成一個病，她（小曉）就是一個很獨特的生命個體」，劉俊謙接受本報專訪時說。他眼中的教育，應是什麼模樣？

在2021至2022學年，香港公營普通中小學的特殊教育需要學生近5.9萬人，比10年前增加超過一倍，人數急增代表新一代比起以前更「特殊」嗎？1988年生的劉俊謙回想，成長時對特殊教育需要的認知很少，身邊朋友長大後才發覺自己也許有ADHD。變相從前沒有太多特殊教育需要的學生，只有所謂頑皮的學生，台灣的狀况或許大同小異。

《小曉》中的小曉（林品彤飾）在台灣普通學校上課，她因為有ADHD，行為舉止跟大多數人不同，以至在學校裏遭同學欺凌；在家庭裏，父親長期在外地工作，媽媽薇芳（陳意涵飾）只得獨力照顧小曉，走在愛與痛的邊緣，漸漸也視女兒為麻煩。唯獨班主任陳保羅（劉俊謙飾）彷彿懂得小曉的內心需要，不過他的關愛卻出於計算。

「保羅的角色絕對不是無條件的愛。」劉俊謙說，因為保羅跟家長薇芳外遇，才需要討好她知情的女兒小曉，讓她保密之餘，維持跟薇芳的關係。保羅更嘗試取替長期缺席的父親來照顧小曉，「我想整個故事正正透過保羅這個角色去反映，其實是不行的。當你不是她真正的爸爸、媽媽，其實你沒有辦法給予無條件的愛」。

質疑亞洲教育「抑制DNA」

即使是老師也難以給予ADHD小朋友無條件的愛，未必完全理解他們的想法，劉俊謙認為，「世界上未必有一個人可以完全理解另一個人」。落到一般人更甚，與其花時間理解，更快捷方便的做法可能是讓ADHD小朋友吃藥了事，但是吃藥就能根治一切嗎？劉俊謙卻視之為小曉的個性，而非需要處理的問題。

無論在《教束》、《幻愛》和《小曉》，或多或少都在描述教育制度裏的異數——《教束》是敢與校方抗衡的學生組織，《幻愛》是患有思覺失調的小學老師，《小曉》則有着ADHD的學生。教育應該怎樣定義？劉俊謙認為亞洲教育似乎傾向使人一式一樣，但歐美教育嘗試發掘小朋友與生俱來的特質，幫助小朋友發光發亮，「到底教育是在提升他們（學生）個人，還是其實在抑制他們（學生）的DNA？」他續說：「可能在很多亞洲的教育，異數就變成了一個問題。但是異數本身是不是一個問題呢？」

對比《教束》跟《小曉》，他認為兩部作品不謀而合在說同一件事，「我們都很怕成為異數，然後就會被大眾杯葛。但是我只會慢慢發覺，到我們長大之後，我們就經常覺得自己的生命平平無奇。原來不是從那個時候開始的，是小時候讀書已經開始」。或許也是大多數人的共同體會，回首小時候頑皮的同學活得更精彩，循規蹈矩的乖學生反而換來乏味的生活。那麼劉俊謙現在的生活是精彩還是乏味？「兩樣都有的。」他截然道。

疫下衝出香港 盼搣甩口音

疫情期間，他成為了香港演員的「異數」，赴台拍攝3部影視作品《此時此刻》、《誰是被害者》第二季和《小曉》。他解釋，疫情期間包括他在內，很多香港演員面臨失業，是《小曉》導演看過他在《幻愛》的演出，才有機會到台灣拍攝此作。他明言台灣可能是香港新一代演員的出路，但他亦說：「我覺得不止指向台灣，而是一個地方的電影不應該局限在一個地方。電影本身就是一種國際語言，如果能夠游走在世界不同地方，跟不同文化的人、不同背景的人合作，那我覺得那個創作的世界會更加大。」

在《此時此刻》和《小曉》，他的角色都有着香港人背景，角色說話理所當然帶有香港口音，但他認為長遠下去口音亦會限制在台灣的角色選擇，「總不可以所有角色要不就是香港人，要不就是聽障人士或者啞的，所以我一直在練國語，就是希望有一天可以沒有口音」。他認為口音能夠透過操練來隱藏，然後笑着舉例：「譬如看蔡思韵，她是香港人來的，但是她國語是沒有口音，不過語言這件事是需要時間。」然而香港演員若要衝出華語地區，語言可謂更大挑戰，他說：「我們也沒可能說去到哪裏就一定學會所有語言，我想重要的是自己可不可以融入。」

《小曉》

現正上映

預告片：bit.ly/48EEcBd

文：嚴嘉栢

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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