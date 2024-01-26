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陶偶究極進化

【明報專訊】今期「美藝客廳」邀來的「客席策展人」是陶藝家李慧嫻。近來讓李慧嫻印象深刻的，是陶啟安的展覽「次元文明考古計劃：超時空神殿」。陶啟安是電子遊戲和科幻迷，他很喜歡其中的古代宗教神話。在香港藝術學院主修陶藝的他，把香港視覺藝術中心化成失落歷史遺蹟，整個展覽就是一件作品，讓虛擬景象變為實體，擺上陶瓷製作的大小物品，配搭擴增實境（AR）解謎環節，戲仿未來人的考古發現。

李慧嫻特別喜歡展覽中，一個以數碼暴龍為概念的陶瓷玩偶系列，「他在一層層由低升到高的planters（種植盆），依次放上不同形態的數碼暴龍，從數碼蛋，到什麼究極體都有。這顆蛋是晶瑩剔透的，顏色很漂亮，像珍珠一樣」。她解釋，陶啟安在展覽中用了手揑、倒模、拉坯等陶塑技法，對釉藥的比例、泥漿的控制亦運用得宜。

跨媒介擴闊陶藝光譜

展覽中還有不少大塊着色陶板，模仿古代石塊。李慧嫻說這很考耐性，要不斷為陶坯移位，使其均勻風乾，不然就會翹起變形，或爆或裂，與玩電子遊戲極速穿梭的刺激感覺相映成趣。她看到另一些用現成玩具倒模製成的陶藝品，刻意留下接駁痕迹，有出土文物的感覺，看出創作者的思考：今天的物件是明日的遺蹟。

「陶藝是最古老的一種藝術，可以追溯至盤古初開人們生火時的意外發現，用來做生活器具。陶啟安卻把它跟很現代的遊戲、動漫跨媒介混合，擴闊了陶藝的光譜。」創作陶藝至今超過40年的李慧嫻認為，這件大型實驗作品守住了對工藝的堅持，在紮實基礎上探索陶的各種可能，推介讀者到場細看。

（美藝客廳‧三）

「客席策展人」簡介

李慧嫻是陶藝及美術與設計教育工作者，於香港及英國修讀陶藝及藝術教育。曾任教香港理工大學設計學院，亦為香港當代陶藝協會及香港美術教育協會創會會員及榮譽顧問。她的公共藝術項目可見於機場、港鐵油塘站及利東街等；2020年獲藝發局頒發「香港藝術家年獎（視覺藝術）」。

「次元文明考古計劃：超時空神殿」展覽

日期：即日至2月26日（周二休館）

時間：上午10:00至晚上9:00

地點：香港中區堅尼地道7A香港視覺藝術中心1至3樓

文：明報藝文部

編輯：何詩韻

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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