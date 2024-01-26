香港教科書着重內容 「風格單一」

【明報專訊】回到香港，香港教科書又是怎樣？以中文書為例，陳慕天認為其功能上表現很好，排版空間清晰，也有給學生做筆記的地方，文章閱讀上亦設有數字標識，好讓教師在上課時清楚告訴學生講解至第幾段，惟設計上就有一種「時代的味道」，「就像『中國語文』字體就一定要來一個書法，然後（圖案是）潑墨呀、渲染呀、水彩呀，你可以看到它大概是某個時期的美術教育，呈現東方的審美標準」。他補充台灣以前課綱同樣採用類似的設計，沒什麼不好，只是風格太過單一，導致每一本書都很相似。在逐步改變和進步的時代，他認為美學形式應該被納入討論，並強調多元價值的重要。