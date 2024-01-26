明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化力場

香港教科書着重內容 「風格單一」

【明報專訊】回到香港，香港教科書又是怎樣？以中文書為例，陳慕天認為其功能上表現很好，排版空間清晰，也有給學生做筆記的地方，文章閱讀上亦設有數字標識，好讓教師在上課時清楚告訴學生講解至第幾段，惟設計上就有一種「時代的味道」，「就像『中國語文』字體就一定要來一個書法，然後（圖案是）潑墨呀、渲染呀、水彩呀，你可以看到它大概是某個時期的美術教育，呈現東方的審美標準」。他補充台灣以前課綱同樣採用類似的設計，沒什麼不好，只是風格太過單一，導致每一本書都很相似。在逐步改變和進步的時代，他認為美學形式應該被納入討論，並強調多元價值的重要。

校方看重教材配套

曾任職教科書編輯的袁兆昌則道出香港實際售賣教科書的情况。根據他以往入校售賣教科書的經驗，他指未曾聽過校方會因為設計精美而決定購入書本，校方看重的是教科書跟隨的配套，包括模擬試卷、工作紙等，教材內容如何幫助學生學習，並且減輕教師工作。袁兆昌又說教科書出版始終屬於商業運作，出版需考慮當中的效率、成效、意義和價值。出版社固然會為每個單元配上貼近主題的配圖，以最適合學生閱讀的方式來設計字體大小和空間感，但會否像台灣般用上大量時間在設計流程上，甚或做到編輯要聽從設計師的程度，袁兆昌不諱言很難做到。加上現時校方較少着重設計，「設計」大多時候只佔要求清單的其中一格，因此香港教科書出版主要着重提供教學和學習內容。

[開眼 文化力場]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞