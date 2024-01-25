beauty：輕薄柔軟 方便易用 片狀面膜滋潤「體貼」

片狀面膜有許多方便之處，除了簡單易用外，市面上一般常見的款式，通常由浸有豐富精華的紙張或棉花製成，質地輕薄柔軟，能夠好好貼合皮膚，幫助有效吸收面膜中的營養成分，使皮膚保持滋潤。相較於泥膜，片狀面膜使用後只需從面上取下，毋須額外冲洗或擦拭。

亞洲地區流行片狀面膜

片狀面膜在亞洲各地非常流行，尤其韓國和日本均有推出價格相宜的片狀面膜，令不少觀光遊客搶購囤貨，成為送禮自用的「最佳手信」。韓國的片狀面膜以其豐富成分、創新配方和可愛的包裝聞名，成為近年的美妝潮流。日本傾向流行藥妝片狀面膜，這些面膜通常聲稱具有高效的成分和專業的護膚技術，針對不同皮膚問題，如美白、抗衰老、緊致等，從而提供針對的解決方案。

然而，為何片狀面膜在歐美國家不及在亞洲般流行？除了因為片狀面膜強調補水保濕，更適合皮膚偏薄的亞洲人，其次是歐美人的面部輪廓稜角分明，五官亦比較立體，不太適合敷片狀面膜。對他們而言，使用霜狀、泥狀的面膜可以敷到片狀面膜覆蓋不到的面部位置，作重點分區護理。不過隨着片狀面膜的質素不斷改良，亞洲美妝風潮又愈吹愈烈，片狀面膜在全球不同地區也再度流行起來，很多國際品牌亦加強推出片狀面膜系列，將其引入不同市場。

關注環保 推可重用面膜

至於在成分方面，傳統的片狀面膜通常主打滋潤和保濕功效，當中所含的保濕成分，如透明質酸、甘油、蜂蜜等，可於短時間內提供大量水分給皮膚，有助改善乾燥和缺水的問題。隨着美容科研進步，片狀面膜亦開始提供更多不同功效，例如針對痘痘、敏感肌或改善皺紋等問題。

另外，近年環保和可持續發展成為消費者愈來愈關注的議題，一些品牌亦跟隨市場變革，開始推出可生物降解，或可清洗重用的片狀面膜，以減少對環境的影響，讓片狀面膜在美容護膚領域持續流行。●

doctor's note：有傷口、敏感肌不宜敷面膜

敷片狀面膜是簡單快速的護膚方式，但很多人對其實際功效、如何挑選片狀面膜等問題還是一知半解，且聽皮膚及性病科專科醫生林嘉雯的講解與建議。每當敷完片狀面膜後，我們總會感覺到皮膚變得水潤、乾紋減淡，甚至顯白，林嘉雯解釋：「 原因是敷面膜時，面膜令精華及皮膚處於一個密封的狀態，面膜中的精華及水分因而較容易被皮膚表層吸收，令皮膚表面的角質層變得水分充足。」然而她補充：「但這些精華是否能深入皮膚的深層，造成改變，還有很多因素決定，例如護膚品物質的分子大小。這些成分要進入皮膚深層並不容易，所以敷完面膜後，皮膚立即出現的水潤情况，一般只是短暫效果，隔幾小時後，皮膚又會回復原狀。」 不過她認為可以視敷片狀面膜為「急救」的方法，「例如乘搭飛機後，皮膚變得很乾燥，需要急救，便可以一用」。

很多人也誤以為天天勤敷面膜，便能達到美肌之效 ，事實上又是否如此？林嘉雯表示並不需要每天使用，以免造成過度刺激，她建議每星期使用的次數應不多於兩次。至於該如何挑選片狀面膜，使用時又有什麼需要注意的事項？「事實上，並非人人需要敷面膜，尤其是敏感皮膚人士更不宜使用，反而做好平日皮膚護理才更加重要。」另外，她提醒若皮膚有傷口，亦不宜敷面膜；若使用時出現刺痛感，更應立刻清洗。●

查詢：Beyorg 2870 0783（希慎廣場店）

Givenchy Beauty 2111 8930（K11 MUSEA 店）

M19Minus www.m19minus.com

mtm labo 2923 7923（利園商場店）

Tokyo Lifestyle 東京生活館 2492 7311（圍方店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com