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showcase：成功男士衣著典範 「輕」裝上路 探索未知

【明報專訊】一個成功男士需擁有什麼特質？健康體魄、英俊外表？彬彬有禮、待人以誠？清晰思維，對事物有獨特見解又善於表達自己？具上進心和冒險精神並勇於開拓事業？Berluti 2024春夏季系列的第一篇章，正正提供一個成功男士的衣著建議，並找來法國企業家Lounes Mazouz在紐約演繹都會式時尚穿搭。

Berluti以全新的敘事手法展現其2024春夏系列，透過邀請各行各業的才華橫溢之士，以他們的熱忱、經歷及風采來演繹品牌的風格與理念。首個編章由法國企業家Lounes Mazouz（圖）在紐約展開。

Lounes Mazouz是一名充滿活力的法裔阿爾及利亞企業家和生活品味家。他的家族擁有多間遍及巴黎、倫敦及阿聯酋的餐廳，他年輕時就開始多元的飲食旅程，並於2022年5月在紐約開設了Ella Funt—— 一間充滿時尚感的新法式小酒館，未來計劃包括翻新紐約的經典地標Club 82。在事業生涯以外，Lounes Mazouz對滑浪、旅遊和電影充滿熱情，去年更參演了電影Pet Shop Days。Lounes Mazouz勇於探險的精神引領他活出精彩人生，Berluti以他演繹系列，無非是要示範一個成功男士的衣著典範。

無結構西裝外套 採用輕盈物料

品牌的2024春夏系列第一篇章將皮革和布料運用得爐火純青，顏色濃厚的麂皮飛行員風褸既矜貴又豪邁，另有麂皮和Tech Wool物料融合的外套。軍裝外套和獵裝拼合了麂皮和純棉物料，防水大衣則採用皮革作為點綴。無襯裏的麂皮海軍風褸、超輕針織物料編織而成的無結構西裝外套，是今季採用輕盈物料的重點，同時讓忙碌的男士輕鬆塑造優雅而型格的造型。

Patina古法染皮工藝

品牌引以為傲的Venezia皮革和Patina古法染皮工藝，一如以往地在系列大放異彩，例如全新袋款Toujours Soft Hobo拉鏈郵差袋適合日常工作出勤，Toujours Soft Hobo旅行袋則讓男士出差時輕裝上路。配合系列其他衣飾，正是探索未知和追尋夢想的極佳裝備。●

查詢：Berluti 2343 0855（中環店）

文：溫兆明

模特兒：Lee（QUEST Artists & Models）

化妝及髮型：Kathy Lam

編輯：陳淑安

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