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沉浸式體驗 嘗單一產區「生命之水」

【明報專訊】一般的干邑是由多種來自不同產區的「生命之水」釀造而成，法國干邑品牌馬爹利卻破天荒推出單一產區系列（Single Cru Collection），並率先在中環舉行的沉浸式體驗活動「馬爹利之家」中現身。

活動帶領大家時空穿梭至1715年，探索品牌起源，融入視覺、聲音及氣味等多重元素展示干邑葡萄種植區，詳細介紹葡萄產地、品種及土壤等多項釀製干邑的條件，讓訪客恍如置身法國夏郎德葡萄園區之中。客人可率先品嘗單一產區系列。其中探索版本（Discovery Edition）適合初嘗干邑的人士，透現上林區（Fin Bois）、寶德區（Borderies）及小香檳區（Petite Champagne）的獨有特質。陳釀版本（Aged Edition）進一步深入寶德區及大香檳區 （Grande Champagne），以經精挑細選的「生命之水」釀製，完美捕捉當地享負盛名的風土特質的精髓，同時展現陳年佳釀的非凡韻味。場內另一亮點是以特製干邑傳統玻璃容器盛載的Les Remarquables de Martell，奢華的22K黃金包裹着天然亞麻線，以人手編織出片片樹葉及蓬勃的樹根，並於歷經3個世紀的凸圓面木材上綴以美鑽及藍寶石，身價高達850萬港元！●

「馬爹利之家」期間限定體驗

日期：即日至2月4日

時間：周日至二，中午12:00至晚上10:00 周三至六，中午12:00至午夜12:00

地址：中環畢打街12號畢打行地下

備註：免費入場，建議網上預約：https://shorturl.at/wBFZ2

文：張曉冬

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