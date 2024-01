【明報專訊】臨近舊曆新年,飯局聚會頻繁,又怎少得美酒配佳餚?嫌每次都是法國波爾多、布爾岡葡萄酒無新意,今年不妨試試有意大利酒王酒后之稱的巴羅洛(Barolo)、巴巴萊斯科(Barbaresco)產區的葡萄酒。早前Consortium for the Protection of Barolo Barbaresco Alba Langhe and Dogliani聯合會首次將Barolo & Barbaresco World Opening帶到香港,一次過展示意大利朗格地區42款特色葡萄酒。