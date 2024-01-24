其他車款：高性能房跑車最後召集

寶馬M3可說是最經典的高性能房跑車，自1980年代中期面世後，便成為該廠高性能型號的代表，目前在香港市場發售的第6代M3（型號編碼為G80），車價由$1,509,000起，配置3公升級的雙渦輪增壓直列6汽缸汽油引擎，最大馬力至少達到480匹，由靜止加速至時速100公里只需4.2秒。

平治AMG C 63的性能及銷量不輸M3，在香港市場的曝光率甚至一度超越同級對手，不過隨着廠方近年將開發及銷售重點轉移至電動車，最新一代AMG C 63 S E Performance目前已暫停引入香港，但是此型號的性能仍然強橫，雖然只配置2公升級4汽缸渦輪增壓引擎，但配合混能系統後，輸出的最大馬力及扭力竟然達到680匹及1020Nm，可說是將引擎潛力榨取至極致。●

查詢：BMW 3129 9010

Mercedes-Benz 2504 6140

文：莊達民