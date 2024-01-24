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遲來的意式狂野房跑車 引擎咆哮扣人心弦

【明報專訊】意大利高級汽車品牌愛快羅密歐（Alfa Romeo，簡稱愛快）於去年重回香港市場，打頭炮的除了高性能SUV Stelvio，還有車迷望穿秋水的高性能房跑車Giulia Quadrifoglio。這款外形熱血、駕駛感狂野的房跑車被視為「意大利人製作的M3」，早於2015年已在歐美市場推出並廣泛獲得好評，在電動車及SUV氾濫的新車市場，有如一杯口感辛辣的烈酒，令人回味不已。

由歐洲車廠生產的高性能房跑車，在過去20年的高級車市場板塊中被視為兵家必爭之地，香港車迷比較熟悉的型號都是由德國車廠炮製，當中包括寶馬（BMW）M3、平治（Mercedes-Benz）AMG C 63及奧迪（Audi）RS4，但由意大利車廠愛快羅密歐設計及生產的Giulia Quadrifoglio，卻由於本地代理權懸空多時而未有正式到港，但仍可以吸引零星買家循「水貨」途徑買入，偶爾在公路上見到這款外形辛辣的房跑車高速掠過，不期然被它的高亢引擎聲及排氣喉聲吸引追看。

引擎帶法拉利基因

翻查資料，原來Giulia Quadrifoglio早於2015年中在法蘭克福車展首度亮相，是Giulia車系首款型號，有別於其他車廠先發售基本型號，再推出頂級高性能版本的做法，可見愛快一早希望以此車性能表現來催谷車系的整體銷量。事實上，Giulia Quadrifoglio的V6雙渦輪增壓引擎更帶有法拉利「基因」，其設計源自法拉利跑車California T配置的V8引擎，最大馬力輸出為520匹，峰值扭力為600Nm，單看引擎開發背景及輸出數值，已經叫熱血車迷躍躍欲試。

加速強勁轉向靈巧

愛快生產的高性能車，一向着重輕量化，在Giulia Quadrifoglio身上更能體現這點，車身上的多個部分，例如引擎倉蓋、車頂、小尾翼……都以大面積的輕量碳化纖維製造，車身主要素材亦是既輕且硬的鋁合金，加上其他看不到的細節都是採用輕身而高強度的物料，在刻意減磅的先天優勢下就更有利提升加速爆發力及轉向靈活程度。實際駕駛時，不難發現Giulia Quadrifoglio比其他同級高性能對手提供更輕盈、跳脫的駕駛感受，車身的動作與回饋更易令手握軚盤的人掌握得到。

回味引擎車的細膩

在試駕Giulia Quadrifoglio時，會被高聲呼嘯的引擎聲及排氣喉聲，喚醒對引擎工藝的熱切期盼與感動。誠然，目前市場上有不少新型電動車能夠提供到更強勁的加速表現，但那種恍如科幻小說中太空船在宇宙航行時靜謐加速的疏離感，實在不能與高性能引擎車帶來的「拳拳到肉」切身感受、澎湃動力與刺激體驗相提並論。Giulia Quadrifoglio令駕駛人重新體會到人與機械的交流，以高科技材料、獨特車身線條、細緻製作工藝及恰到好處的輔助駕駛系統，令車內人感受到真正的駕駛樂趣及滿足感，在「後引擎時代」帶來幾近完美的高性能房跑車。●

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

車型：4門5座位房跑車

引擎：2891c.c.，V6，雙渦輪增壓

馬力：520hp/6500rpm

扭力：600Nm/2500-5000rpm

傳動：8前速自動

驅動：後輪驅動

長闊高：4639×1874×1428mm

軸距：2820mm

車重：1620kg

極速：308km/h

加速：0-100km/h，3.9秒

售價：$1,408,000起

查詢：9749 4947

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕奧迪 平治 寶馬 房跑車 愛快羅密歐

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