吉祥龍年生肖表 手工雕刻 騰龍飛舞分秒間

Arnold & Son 守護月相之龍

Arnold & Son為Luna Magna皓月系列推出兩個龍年限量表款,在5N紅金表殼中,龍盤踞於上的大表盤由彼得石或縞瑪瑙打造而成,前者微藍色帶有紋理,後者則呈光滑明亮的黑色,偏心小時和分鐘表盤由白色蛋白石製成。跟表殼一樣,表盤上的龍同樣以紅金雕塑,並以手工鐫刻。腕表上的另一主角是位於6時位置,由龍守護着的巨型立體月相,由品牌自主開發的A&S1021機芯驅動。除了表盤上的立體月相,腕表底部亦提供月齡輔助顯示,方便調整月相。一個完整的月相周期為29天12小時44分又2.8秒,品牌的機芯在仔細調校下,每122年月相才會出現一天的差距,而要修正也非常容易,只需要通過表冠便能輕易調校。兩個版本各限量8枚。

Hamilton 鏤空龍表盤

表殼呈三角形的Ventura系列是Hamilton最signature的表殼。這次龍年主題表也採用此設計,表盤上採用突破傳統和前衛大膽的鏤空龍形表盤,展現充滿力量和魄力的龍面,龍面以順時針90度呈現。腕表共有2個款式:玫瑰金PVD塗層精鋼殼搭配黑色鏤空表盤,蒼翠綠色的雙眼在鏤空龍面上引人矚目;另一版本為全黑色PVD塗層精鋼表殼,火焰紅色的雙眼與全黑色鏤空龍面表盤形成鮮明對比,搭配火焰紅色秒針。腕表配搭具80小時動力儲備的H-10-S機芯,帶有防眩光塗層的藍寶石玻璃表鏡耐磨抗刮,為猛龍增添堅固防護。

Harry Winston 神龍吐明珠

藉着農曆年來到,Harry Winston發表全新Moments系列的首款腕表。以農曆龍年為靈感亮相,圓形表殼以暖色調18K玫瑰金製成,直徑36毫米,適合女性纖細手腕。表殼特點在於表冠位於12時位置,鑲嵌一顆璀璨迷人的白色珍珠。輪廓傾斜的玫瑰金表殼鑲嵌118顆明亮式切工鑽石,向上延伸至12時位置,以優雅鑲鑽拱門圍繞表冠。表盤上白色珍珠貝母雲朵中呈現口吐明珠的紅色神龍,龍身佈滿手工雕刻金鱗,表面塗抹濃郁紅漆,龍身在柔軟的白雲中若隱若現,龍眼以亮色藍漆裝飾。表盤上另有鑽石環繞作為分鐘標記間隔。腕表限量發行8枚,象徵幸運與幸福。

IWC 騰龍擺陀

IWC葡萄牙系列計時腕表龍年特別版採用41毫米精鋼表殼,搭配布爾岡紅色表盤、醒目鍍金指針與時標。配色以「紅火開年」為靈感,紅色是中華文化的傳統色彩,象徵福壽與吉兆。腕表搭載品牌自製69355型機芯,採用經典導柱輪設計,結構堅固、可靠和精準。藍寶石玻璃表背上方,騰龍造型自動上鏈系統的鍍金擺陀做工精緻,栩栩如生。表背亦鎘刻2024 YEAR OF THE DRAGON字樣。特別版腕表配備黑色小牛皮表帶與紅色橡膠表帶兩款,可輕易切換不同造型,限量1000枚。

Jaeger-LeCoultre 翻轉祥龍

JLC當年推出可翻轉表殼設計的Reverso系列腕表,原意是在馬球比賽中保護表盤和表鏡,但空白金屬表背位置亦成為揮灑創意的畫布,為腕表設計帶來無限可能。為慶祝農曆甲辰龍年推出的Reverso Tribute Enamel Dragon腕表,表殼背面呈現盤踞於金色雲朵之間的祥龍。祥龍鐫刻在玫瑰金表殼上,龍身的拋光表面和鱗甲的微小細節皆以黑色鍍銠勾勒輪廓,獨特光影效果令祥龍更靈動威武。為突顯設計的立體層次,雕刻大師運用「模雕」工藝,在覆以大明火琺瑯塗層的表面上雕刻圖案,因此下筆時需更加精準,以免損壞原有的琺瑯塗層,需花上80小時方可完成此傑作。

Vacheron Constantin生肖系列終章

自2012年推出蛇年生肖表以來,Vacheron Constantin每年均以限量版時計傑作致敬十二生肖。今年龍年腕表的面世,標誌這個生肖主題腕表系列的完結。Métiers d'Art The Legend of the Chinese Zodiac龍年腕表分別有950鉑金和18K 5N粉紅金兩款。手工雕刻大師在金質表盤上精心刻劃出如夢似幻的祥雲紋,為了呈現神龍的栩栩神態,需花上至少3天時間手工雕琢,單是龍身上所綴的龍鱗便多達300片。兩款新作採用不同配色,950鉑金款搭配深藍色大明火琺瑯;粉紅金表款則搭配雅致迷人的棕色大明火琺瑯表盤,直徑均為40毫米,限量各25枚。●

