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吉祥龍年生肖表 手工雕刻 騰龍飛舞分秒間

【明報專訊】在中國文化中，龍被視為吉祥、智慧的守護者，不過在西方文化，龍則有無法馴服的野性，常被描繪成兇悍巨大、會噴火的神獸。但無論在哪種文化中，龍都是受人尊崇的對象。不少腕表品牌趁着農曆新年，以各種工藝和設計演繹農年腕表。

Arnold & Son 守護月相之龍

Arnold & Son為Luna Magna皓月系列推出兩個龍年限量表款，在5N紅金表殼中，龍盤踞於上的大表盤由彼得石或縞瑪瑙打造而成，前者微藍色帶有紋理，後者則呈光滑明亮的黑色，偏心小時和分鐘表盤由白色蛋白石製成。跟表殼一樣，表盤上的龍同樣以紅金雕塑，並以手工鐫刻。腕表上的另一主角是位於6時位置，由龍守護着的巨型立體月相，由品牌自主開發的A&S1021機芯驅動。除了表盤上的立體月相，腕表底部亦提供月齡輔助顯示，方便調整月相。一個完整的月相周期為29天12小時44分又2.8秒，品牌的機芯在仔細調校下，每122年月相才會出現一天的差距，而要修正也非常容易，只需要通過表冠便能輕易調校。兩個版本各限量8枚。

Hamilton 鏤空龍表盤

表殼呈三角形的Ventura系列是Hamilton最signature的表殼。這次龍年主題表也採用此設計，表盤上採用突破傳統和前衛大膽的鏤空龍形表盤，展現充滿力量和魄力的龍面，龍面以順時針90度呈現。腕表共有2個款式：玫瑰金PVD塗層精鋼殼搭配黑色鏤空表盤，蒼翠綠色的雙眼在鏤空龍面上引人矚目；另一版本為全黑色PVD塗層精鋼表殼，火焰紅色的雙眼與全黑色鏤空龍面表盤形成鮮明對比，搭配火焰紅色秒針。腕表配搭具80小時動力儲備的H-10-S機芯，帶有防眩光塗層的藍寶石玻璃表鏡耐磨抗刮，為猛龍增添堅固防護。

Harry Winston 神龍吐明珠

藉着農曆年來到，Harry Winston發表全新Moments系列的首款腕表。以農曆龍年為靈感亮相，圓形表殼以暖色調18K玫瑰金製成，直徑36毫米，適合女性纖細手腕。表殼特點在於表冠位於12時位置，鑲嵌一顆璀璨迷人的白色珍珠。輪廓傾斜的玫瑰金表殼鑲嵌118顆明亮式切工鑽石，向上延伸至12時位置，以優雅鑲鑽拱門圍繞表冠。表盤上白色珍珠貝母雲朵中呈現口吐明珠的紅色神龍，龍身佈滿手工雕刻金鱗，表面塗抹濃郁紅漆，龍身在柔軟的白雲中若隱若現，龍眼以亮色藍漆裝飾。表盤上另有鑽石環繞作為分鐘標記間隔。腕表限量發行8枚，象徵幸運與幸福。

IWC 騰龍擺陀

IWC葡萄牙系列計時腕表龍年特別版採用41毫米精鋼表殼，搭配布爾岡紅色表盤、醒目鍍金指針與時標。配色以「紅火開年」為靈感，紅色是中華文化的傳統色彩，象徵福壽與吉兆。腕表搭載品牌自製69355型機芯，採用經典導柱輪設計，結構堅固、可靠和精準。藍寶石玻璃表背上方，騰龍造型自動上鏈系統的鍍金擺陀做工精緻，栩栩如生。表背亦鎘刻2024 YEAR OF THE DRAGON字樣。特別版腕表配備黑色小牛皮表帶與紅色橡膠表帶兩款，可輕易切換不同造型，限量1000枚。

Jaeger-LeCoultre 翻轉祥龍

JLC當年推出可翻轉表殼設計的Reverso系列腕表，原意是在馬球比賽中保護表盤和表鏡，但空白金屬表背位置亦成為揮灑創意的畫布，為腕表設計帶來無限可能。為慶祝農曆甲辰龍年推出的Reverso Tribute Enamel Dragon腕表，表殼背面呈現盤踞於金色雲朵之間的祥龍。祥龍鐫刻在玫瑰金表殼上，龍身的拋光表面和鱗甲的微小細節皆以黑色鍍銠勾勒輪廓，獨特光影效果令祥龍更靈動威武。為突顯設計的立體層次，雕刻大師運用「模雕」工藝，在覆以大明火琺瑯塗層的表面上雕刻圖案，因此下筆時需更加精準，以免損壞原有的琺瑯塗層，需花上80小時方可完成此傑作。

Vacheron Constantin生肖系列終章

自2012年推出蛇年生肖表以來，Vacheron Constantin每年均以限量版時計傑作致敬十二生肖。今年龍年腕表的面世，標誌這個生肖主題腕表系列的完結。Métiers d'Art The Legend of the Chinese Zodiac龍年腕表分別有950鉑金和18K 5N粉紅金兩款。手工雕刻大師在金質表盤上精心刻劃出如夢似幻的祥雲紋，為了呈現神龍的栩栩神態，需花上至少3天時間手工雕琢，單是龍身上所綴的龍鱗便多達300片。兩款新作採用不同配色，950鉑金款搭配深藍色大明火琺瑯；粉紅金表款則搭配雅致迷人的棕色大明火琺瑯表盤，直徑均為40毫米，限量各25枚。●

查詢：Arnold & Son 2110 4410（Swiss Prestige） Hamilton 2111 9128（三寶） Harry Winston 2868 6877 IWC 2918 1851 Jaeger-LeCoultre 2899 2205 Vacheron Constantin 2104 3311

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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相關字詞﹕L'Epée 1839 Vacheron Constantin Jaeger-LeCoultre Harry Winston Arnold Son 龍年 腕表

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