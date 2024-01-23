媽媽維特：星海‧流星

阿仔畢竟是在城市「歎」慣的細路，加上體格瘦小，他印象最深的還是負重上山的辛苦，完全談不上「享受大自然」，又或在自然環境中「舒展身心」。但這不重要，我嘉許他，能夠努力完成辛苦旅程，已經很了不起。事實上，我也提醒自己，想孩子才初嘗刻苦，就跳出捱苦的心理狀態，去到享受的層次，很可能是大人一廂情願的期望和執念。我選擇由衷欣賞他的努力，如實尊重他的感受和狀態，同時對阿仔個性的發展抱持開放心態。

有趣的是，阿仔這次活動也帶給我意想不到的體驗。為方便家長接收資訊，導師們開設了手機群組，部分擁有手機的大齡孩子也有入群。長征期間導師們忙於帶孩子們，除非有特別事故，不會匯報即時狀况，但那3天中，有人偶爾會發放三兩張有水準的抓拍，數量不多，但足以讓家長簡要地得知大伙兒去向。

最初，我以為這位拍攝達人是隨團義工，後來才知道原來是個連續6年參加的孩子。他對攝影很有興趣，用的只是普通三星手機，已拍出很好的效果。梢頭升起的朝陽、遠眺海岸的紮營地、營火映襯的人臉，還有東灣日出的縮時攝影，都是意境甚佳之作。

奇怪的是，踏入元旦子夜後不久，他傳來了一段半分鐘短片，打開只見黑麻麻一片，什麼也沒有。我直覺他拿出來分享的，必是「攝之有物」，只是我看不到而已，於是關掉房燈，在漆黑中再次打開短片。初時還是很隱約朦朧，但隨着眼睛適應了黑暗，我竟然夢幻似的看見一大片閃爍閃爍的星海！

那一刻，我真的非常震撼和感動。原來，香港也會有這麼一處毫無光害的地方，可以看到如此美麗的星空，而且還是滿佈不同光度繁星的星海，其壯美是我至今沒見過的。我知道，此刻阿仔早在營帳裏熟睡，他還沒擁抱那份邂逅星星的浪漫。但這片星海，給另一個孩子拍到了，那星海的美、那偶然的緣分，讓我深為感動。

面對黑暗 只要我們不放棄

我知道同群家長可能也看不見星星，遂提醒大家在全黑中看。同時，我深感香港也有如此星空，固然令人振奮，但短片中還蘊含更深一層的鼓舞信息，於是分享給一些好友，並寫道——

「我覺得很有深意，面對黑暗，只要我們不放棄，想辦法用心去看，是可以看到星海的啊！

我們一般都抗拒黑暗，但如果不夠黑，不是真正待在黑暗中靜心地看，就看不到這麼美麗的星海。最初一兩次打開時，是看不清的。當眼睛適應了黑暗，見到的星星就會更多，此起彼落的閃爍對比更大。」

打開心胸 擁抱發現的可能

有朋友匆匆打開檔案，什麼也看不見，就放棄了。也有朋友嘗試不同方法，例如走進黑廁、把手機屏幕校光，就看到了。於是，我又嘗試加強手機光度，發現不單看得更清楚，星星們閃得比聖誕樹還漂亮。最最神奇的是，我竟然還看到之前沒留意到的流星！

的確，當我們以為事情已了然於胸，卻原來還是會一再發現更多的美好……這發現更加提醒了我，打開心胸擁抱發現的可能。

阿仔結束旅程回家後，我跟他一起欣賞了這片星海。他也覺得非常漂亮，卻未至於令他有興趣再次遠走野外。沒打緊，我選擇打開心胸，擁抱一切的可能。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第485期]