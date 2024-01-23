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副刊
Happy PaMa 教得樂 第485期

Happy Pa Ma

日式育兒記：日式大掃除

【明報專訊】農曆新年還有不夠一個月就到，中國有新年前大掃除這個傳統，日本人的新年（西曆1月1日）其實也一樣有，所以早在12月初的時候，你會常常在電視台的婦女節目聽到主持人預報天氣，叫大家哪一個周末天氣比較好，可以趁早開始大掃除，不然天冷了，太太們便很難去打掃陽台或者花園，日本人也真的夠細心。

去年尾我剛好搬家，所以也來了一次，不，兩次超大規模的大掃除。第一次是在新屋入伙前的大清潔，相信不少人也一定會做；第二次「大掃除」則是在退租時清潔舊屋。很多朋友問我，為什麼那麼多日本房東都不願意租屋給外國人，這是因為當租戶搬走、房東執手尾時，租戶是日本人還是外國人，執漏工夫可算是天壤之別。

畫花紙門「很羞恥」 臨走大陣仗重貼

當然我也有看過不少日本惡租霸的新聞，但多數日本人租客在「交吉」搬走前，不但會將物件盡量還原，也會替舊居清潔乾淨，甚至會「重新建造」！我朋友的老公便重新貼榻榻米的紙門，因為小朋友畫花了紙門，令他覺得很羞恥，所以決定重新買過和紙，然後自己貼上。我們當然不能理解這個舉動，因為退房之後，房東一定會聘請專業的清潔公司及裝修師傅來執漏，這樣貼紙門可能是畫蛇添足之舉，但也佩服朋友老公的堅持，因為貼了紙門，牆紙當然也要順道修補。媽媽朋友笑說仍在租住的時候，反而沒見過老公對房子那麼上心。

入鄉隨俗 清除頑固污漬

說回我舊屋的大掃除，幸好我家沒有紙門也沒有榻榻米，但有一大幅骯髒的牆壁，要不要清潔好？我們掙扎了一段時間，最後也決定入鄉隨俗，盡我們所能清潔。我們先用牆紙專用紙來清潔，再用一些化學海綿，但只能清潔一般污漬，不能清除一些畫筆筆迹。最後問過不少「掃除達人」（在一些家居中心，有職員會掛上這個牌，如果有些清潔疑難，可以隨便發問），最後他推薦了一款中性清潔劑，結果真的清除了頑固污漬，一解我們的憂慮。結果我們這一次「交吉」還得到讚賞，只扣了1萬日圓作為清潔費用，這是我們第一次毋須扣除整個上期按金！實在太高興！

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第485期]

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