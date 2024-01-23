明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第485期

Happy Pa Ma

善養救未來：「被喜愛」的需要

【明報專訊】我很喜歡寫作，很喜歡跟大家分享自己的信念和經歷，所以開設了facebook專頁寫文章。讀者的按讚、回應和私訊也給了我很大的滋養，但我留意到自己蠻介意有多少人看我的帖子，有多少人按讚，也會跟其他專頁比較，很羡慕別人有那麼多追蹤者和留言。

探索「追Like」心態

終於有一天我沉澱下來，好好去探索我這個「追Like」的心態，發現背後原來是「被喜愛」的需要。我很希望我的文章被喜愛，希望我自己被喜愛，很羡慕其他人有這麼多人喜愛。

我小時候爸爸便離世了，媽媽母兼父職壓力很大。媽媽很愛我，但管教得很嚴，生怕我學壞，所以對我是批評多，肯定少。我印象中媽媽是不苟言笑的，我經常感受到媽媽對我的要求，但不太感受到她對我的喜愛，我總是不能讓媽媽稱心滿意似的。上了小學後，同學都不喜歡跟我玩，就算偶爾有人願意跟我一起，也很快會被我惹得不高興而離去。（大了才發現我應該是有認知或感統問題，導致常常弄痛同學而不自知。）

這情况維持到中三左右，我終於能好好地壓抑情緒和隱藏自己的想法，學會迎合和取悅別人，情况才慢慢改善。但當我隱藏起自己真實的一面，便更覺得沒有人會喜歡真實的自己。

就這樣，這「被喜愛」的人性基本需要，從小到大從來都沒有被滿足過。現在更透過「追Like」呈現出來。

寫作為討好別人？

我早期的寫作會很小心用詞，因為想要吸引多點讀者，想要「被喜愛」；同時也怕文字會觸發到別人，或怕一些前衛的想法會嚇走讀者甚至導致被攻擊。在寫作上我是處於「討好別人」和「保護自己」的模式。但我近年的學習讓我明白，真正喜歡我的人，無論我如何，他一樣會喜歡我；而如果我不呈現自己真實的一面，別人便沒機會喜歡真正的我。這要很感激一班善養伙伴，他們總是說喜歡跟我相處，會接納甚至欣賞我的陰暗面，鼓勵我做自己，但也會直接說出我讓他們不舒服的地方。這種包容但坦誠的關係，讓我不用提心吊膽地猜他們是否口說喜歡但內心討厭我，也讓我慢慢相信就算我讓對方不舒服，對方也不會離棄我。（有療癒的伙伴真的很重要！）

重拾初心 忠於自己

我現在嘗試更忠於自己的寫作，也會提醒自己，我寫作是因為我真的喜歡分享，而不是為了取悅別人，不是為了要有很多訂閱或回應。重拾寫作的初心，讓我可以繼續享受寫作。

同時我也很想滿足我孩子「被喜愛」的需要，所以很多時當孩子找我時，我都張開雙臂以溫暖的微笑迎接和擁抱他們。我女兒不止一次主動跟我說：「媽媽，謝謝你常對我笑，謝謝你那麼喜歡我。」

在推廣善養時，不少家長向我反映說不知具體要如何做，那時候我就會對他們說：「那你就多對你的孩子笑吧，每天都對他們笑，擁抱他們，讓他們感到你很喜歡他們，那已經很好了！」

文：周芷欣

作者簡介：佛系媽媽芷欣，佛法輔導碩士，育有一子一女。原本家庭事業兩得意，產後卻陷入抑鬱。後來接觸到《善養小童成大同》一書，從中看見自己抑鬱背後的童年創傷，深受感動，最後憑借佛學和內在小孩走出陰霾，放棄原有工作，致力推廣善養和療癒。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第485期]

相關字詞﹕親子筆陣 周芷欣 善養救未來

上 / 下一篇新聞