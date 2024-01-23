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Happy PaMa 教得樂 第485期

Happy Pa Ma

升學攻略（幼稚園及小學篇）：選學校重質 不必求名氣

【明報專訊】問◢ 小兒17個月大，好動活潑，愛笑。家住佐敦，報了18間幼稚園，有多間已收了小兒，當中有3間是本人心儀，包括香港基督教服務處李鄭屋幼兒學校（A++）、香港基督教服務處大坑東幼稚園（A+）及聖三一中心幼稚園（A+）。以上3間都是趙sir評級A+或以上的，令本人難以決定。李鄭屋村有A++，但大坑東地方大又有泳池，而聖三一比較出名，又有聖三一小學，但最近轉了校長。因下月便要交費用，請問有沒有一些意見給我呢？

答◢ 其實你兒子活潑可愛、笑容滿面，報3至5間幼稚園便至少有1至2間會取錄他，報18間太多了，兒子會疲累，可能有反效果的！找學校不一定要找出名的，最近便有出名的幼稚園停辦。好幼稚園應重視「學與教」、「管理與持續發展」、「學校文化」及「給予學童的支援」等，以上各項為教育局評核組寫評核報告的範疇，而本人給予「免費」幼稚園的評級（由A++、A+、A至A-），是參考教育局的評核報告而訂的，所以我認為基督教服務處李鄭屋幼兒學校是最高的A++，而基督教服務處大坑東幼稚園及聖三一幼稚園為A+。因此李鄭屋幼兒學校值得考慮。

叩門地區名小 同區幼園機會高

問◢ 本人住葵青區，收到迦南幼稚園（荃灣）、荃灣浸信會幼稚園、香港靈糧堂荃灣幼稚園及葵青區聖公會荊冕堂士德幼稚園取錄，心儀聖公會仁立小學，計分有20分，請問這分數入仁立是否很渺茫，另外我應該選擇哪間幼稚園可幫助去仁立叩門？

答◢ 參考教育局評核報告，本人給荃灣浸信會幼稚園的評級為最高的A++，香港靈糧堂荃灣幼稚園及聖公會荊冕堂士德幼稚園為A。聖公會仁立小學是葵涌區名校，最好有25分，20分只有約八成機會，大部分的幼稚園畢業生考入仁立的都在葵青區，例如荊冕堂士德幼稚園、救世軍大窩口幼兒學校等。

可按孩子學習興趣揀幼園

問◢ 小女10月出世，是細B，家住長沙灣。小女對着外人會怕羞，對熟人（包括教師）就會有很多說話，PN班教師指她上廣東話和普通話堂很專心，會主動答問題，但上英文堂就會周圍走，想問一下香港真光中學（幼稚園）和香港培正小學（幼稚園），哪間最適合她？

答◢ 幼兒教育課程的重點為培養幼兒學習興趣，用6個字總括：「以幼兒為中心」。如果幼兒上廣東話和普通話堂很專心，即表示她對這方面學習很有興趣，應按她的發展選校，可考慮易於升上小學的培正幼稚園。她上英文堂不專心，可遲些待她有興趣學習英文，才找導師和她多講英文！

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第485期]

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