明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第485期

Happy Pa Ma

親子筆陣．永明的天空：2024會幸福嗎？

【明報專訊】除夕煙花過後，2024甫開始，惟遠近意外連生，「柳爺」事件令人驚訝，就像什麼不好的事都會發生，難道是一己悲觀？朋友們，你有同感嗎？英文有個常用字well，表示很好、健康、滿意，但願HappyPaMa的朋友們在新一年All is well！

有聽過wellness嗎？Wellness一般譯作健康，望字生義，well加上ness，好東西吧！如果wellness意謂健康，那麼「健康」的定義又是什麼？世界衛生組織於1948年就指出：「健康不僅為疾病或羸弱之消除，而是體格、精神與社會之完全健康狀態。」換言之，健康不單是指身強力壯，心理上、情感上乃至社交狀態也是關鍵指標。All is well是all-round well，全人全面，身心康泰。

要身心安康，個人情緒狀態就是wellness的簡易寒暑表。須知道心情是我們的隱形外衣，表面開心不一定內心安寧，肉眼看不見心裏的情緒和感受，它們時顯時藏，一旦佔據了你生活的駕駛座，稍不小心，後果堪虞。據聞「股神」巴菲特認為，情緒穩定比高IQ更重要，因為投資最重要的是穩定的情緒和獨立思考能力，想all-round well不妨重新認識自己的情緒，好好了解這個終身拍檔。

與負面情緒共處 化作生活動力

最近剛與家長好友們完成了一次「讀書會」，共讀了日本作家西多昌規《不被情緒左右的28個練習》，獲益良多。作者於書中提供不少實用例子，讓我們明白雖則未必能重設生活中不如意之事，惟人人皆能按個別情况，於一念之間換個角度，將「負面」情緒化作前進力量。

作者認為：「感覺恐懼與不安，並牢記在心，是生物為了生存的必要本能。」西多先生直截了當奉勸大家，不愉快的事我們不會忘記，既然不能刪除或者放下負面情緒，倒不如與狼共舞，學習與之共處，創造優質的生活動力。

以思考調節情緒 為壓力訂「賞味期限」

他有兩個重要提醒，大家不妨細味一下。他說：「大腦會被一時的情緒牽着走……要將情緒言語化，別讓情緒作主。」他認為如果我們能夠勤加練習，提升覺察力，就能區分情緒與思考；其中有效的方法是用語言「命名」情緒，例如感到生氣時就說：「我真係好嬲！」美國腦神經科學家Daniel Siegel也有相同的提醒，簡單而言就是：Name it to tame it，弱化那個「爬蟲類大腦」，同時啟動思考和判斷功能，令起伏的情緒得以恰度調節。

作者的第二個建議是：給壓力一個「賞味期限」。賞味期限，大家懂吧！作者認為：「面對有壓力的事，自己設定一個期限……知道期限就能撐下去。」當你活到一把年紀，還會懷疑人生無常嗎？總會明白有些困難未必霎時結束，恍似走在不見盡頭的隧道……那麼，就自訂一個或多個「小結」吧！好借機轉換心情，重新評估現况，避免盲從附和，也讓情緒成為自己的探熱針，適時調整策略，按需要作出情理兼備的智慧之選。

新年伊始，龍年將至，祝願大家日日是好日，無事是貴人。

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第485期]

相關字詞﹕親子筆陣 楊永明 永明的天空

上 / 下一篇新聞