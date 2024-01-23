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Happy PaMa 教得樂 第485期

Happy Pa Ma

新春匯演：鳳隊華麗登場 龍隊輕功疊羅漢 龍飛鳳舞 閃亮花車巡遊

【明報專訊】農曆大年初一的賀歲花車巡遊今年終於復辦！各個有份參與演出的隊伍都非常期待這天來臨，更已開始積極籌備和練習，希望讓觀眾及現場每一個人都感受到歡樂氣氛。想知今年的巡遊演出有多精彩？讓我們先睹為快，深入其中一隊表演隊伍——舞蹈學校「SDM爵士芭蕾舞學院」（下稱SDM）的綵排現場，看看化身「小龍」和「小鳳」的表演者準備了什麼特別項目給大家欣賞。

文：顏燕雯

香港旅遊發展局繼2019年後復辦「2024新春花車巡遊匯演」，因是龍年，據知屆時多輛花車均會以「龍」為主題，而表演隊伍之一的SDM更以爵士舞聯乘武術表演，派出化身鳳凰的小舞者和「SDM武藝館」學員舞龍出場，匯聚中西文化演出「龍飛鳳舞喜迎春」。

SDM院長陳遠航（Peony）表示，當學員知道今年復辦賀歲花車巡遊時，都表示很興奮，非常積極做好各種準備工作。「過往多年我們都有參與花車巡遊演出，甚至曾到澳門表演，學員能夠參與其中都會被現場觀眾的熱鬧和開心氣氛感染，是一個不錯的體驗。」她續說，以往SDM主要在巡遊時表演爵士舞、K-pop等舞蹈，由於2022年成立了武藝館，所以今年巡遊打算以爵士舞及武術一同演出，團隊有近100人，希望帶出中西文化合璧及喜慶的效果。

各分校甄選舞者 國家級教練訓舞龍

為迎接這次演出，SDM早前於各分校甄選，從200名學員中挑選出數十名演出者，並分為「龍」和「鳳」隊，製造龍飛鳳舞的效果。「鳳」隊學員將穿上不同的鳳凰造型服飾，顏色以紅、金為主，裙子更掛有閃燈，加上羽毛營造華麗感，當中更有幾名學員會戴上巨型鳳凰翅膀，相信大家見到也會「嘩」一聲呢！負責舞蹈排練的導師Crystal指因為巡遊已停辦多年，所以很多被挑選出來的學員均是首次參與，對巡遊既好奇又期待，最常問的是「造型是否漂亮」！她更指挑選演出者除了要有一定舞蹈技巧，自理能力也十分重要，「因為綵排和表演時間也很長，所以自理能力很重要，還要捱得眼瞓！不過我們學員很多都習慣面對大型演出，相信這一點不會難倒他們」。

至於「龍」隊學員將會拿着特別訂做的道具，以舞龍形式出場，並配合精湛武術拳劍套路演出。是次表演是由「SDM武藝館」導師、馬來西亞國家級教練蔡傅豪（豪sir）帶領及排陣，更有福建中學附屬學校的學生一起參與演出。豪sir表示，平日學員練習均是以步法、手法及拳術為主，鮮有配合道具的演出，所以今次編排特別是為巡遊而設，學生都十分用心練習。他更透露，屆時將會有「輕功水上飄」及疊羅漢等動作，非常令人期待。

■INFO

國泰新春國際匯演之夜

巡遊匯演日期︰2月10日（周六）

時間︰晚上8:00至9:45（晚上6:00起，巡遊路線一帶將舉行熱身派對）

巡遊路線︰

九龍尖沙嘴（由香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道、彌敦道及梳士巴利道前行，以香港喜來登酒店外為終點）

門票︰$300起，65歲或以上長者、3至11歲兒童半價（香港居民）

售票︰尖沙嘴碼頭旅發局九龍旅客諮詢中心

查詢︰2508 1234

[Happy PaMa 教得樂 第485期]

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