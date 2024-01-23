除新春佈置外，商場也帶來一連串豐富節目，如「新春年花限定店」，讓大家挑選優質年花帶回家；「賀年花藝親子工作坊」則由花藝師介紹各種花材及示範插花技巧，讓大小朋友合作設計專屬的賀年花藝作品，共度親子時光。S+ REWARDS會員只需要以50點數就可換領工作坊名額。活動期間，商場還送上兩大吉祥賀年禮遇，包括一套8個的彩繪「大吉大利利市封」及「事事如意小青柑茶套裝」，只要以指定電子貨幣消費滿指定金額即可換領。

■INFO

黃金海岸商場「金龍騰飛賀新春」裝置

日期︰即日至2月25日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰黃金海岸商場中庭、商場入口

查詢︰2452 6566

■送「大吉大利利市封」及「事事如意小青柑茶套裝」

黃金海岸商場送出「大吉大利利市封」及「事事如意小青柑茶套裝」予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各1份。（圖2）

有興趣的讀者請於1月30日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「翔龍萬里花燈巷子」中，由紅燈籠組成的瑞龍身長多少米？

[Happy PaMa 教得樂 第485期]