商場亦同時舉辦「癲噹賀龍年春日祭」新春市集，一田、光大海味及逾30個人氣品牌將售賣各類應節年貨及賀年禮品，方便大家為新年做好準備。同場更設有癲噹期間限定店，提供癲噹與山下菓子合作推出的多款獨家癲噹龍年限定商品。

■INFO

Mikiki「癲噹賀龍年春日祭」

日期︰即日至2月9日

時間︰上午11:00至晚上9:00

地點︰Mikiki地下中庭

查詢︰3980 9930

■送「癲噹」開運年糕、龍年揮春及龍年利市封

Mikiki送出「癲噹」開運年糕、龍年揮春及龍年利市封予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各1份。（圖2）

有興趣的讀者請於1月26日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：在巨型癲噹祈願鳥居，1.8米高巨型充氣癲噹換上什麼新造型？

[Happy PaMa 教得樂 第485期]