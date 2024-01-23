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副刊
Happy PaMa 教得樂 第485期

Happy Pa Ma

家家有禮：招財孔雀王 把祝福帶回家

【明報專訊】孔雀是幸福吉祥的象徵。澳洲華裔藝術家Chris Chun的畫作向來以富有活力及色彩豐富而聞名，今年新地旗艦商場apm特別與他合作打造新春裝飾「百花盛放孔雀園」，讓大小朋友在百花園中打卡留念，福氣滿滿。場內設有多個打卡熱點，包括色彩瑰麗的「巨型10呎招財孔雀王」、融合藝術家經典畫作的「百花彩蝶走馬燈」、富有中國古典園林設計特色的「許願祈福月洞門」等。同場更設有「開運夾福機」，可夾出不同禮物如主題公仔或應節潮物等，把祝福帶回家。只要在推廣期內追蹤apm Instagram、facebook或小紅書官方平台，以及以電子貨幣購物消費滿$100，即有機會一試大小朋友的手氣。

另外，藝術家亦特別將其「百花彩蝶」畫作設計成1套3款的限量版利市封，以彩蝶伴舞牡丹王為主題，藝術感與實用度兼備。每款利市封上印有二維碼，以手機掃描即可下載電子版祝福圖，隨時為親朋好友送上祝福。會員只需以電子貨幣消費滿指定金額或憑指定積分，即有機會換領。

■INFO

apm「百花盛放孔雀園」

日期：即日至2月25日

時間：中午12:00至晚上11:00

地點：apm大堂

查詢：3148 1200

整理：陳真紀、顏燕雯

■送apm新春禮品套裝

apm送出「apm新春禮品套裝」予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲禮品一份。（圖2）

有興趣的讀者請於1月30日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：請說出「百花盛放孔雀園」其中一個打卡熱點。

[Happy PaMa 教得樂 第485期]

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