家家有禮：招財孔雀王 把祝福帶回家

【明報專訊】孔雀是幸福吉祥的象徵。澳洲華裔藝術家Chris Chun的畫作向來以富有活力及色彩豐富而聞名，今年新地旗艦商場apm特別與他合作打造新春裝飾「百花盛放孔雀園」，讓大小朋友在百花園中打卡留念，福氣滿滿。場內設有多個打卡熱點，包括色彩瑰麗的「巨型10呎招財孔雀王」、融合藝術家經典畫作的「百花彩蝶走馬燈」、富有中國古典園林設計特色的「許願祈福月洞門」等。同場更設有「開運夾福機」，可夾出不同禮物如主題公仔或應節潮物等，把祝福帶回家。只要在推廣期內追蹤apm Instagram、facebook或小紅書官方平台，以及以電子貨幣購物消費滿$100，即有機會一試大小朋友的手氣。