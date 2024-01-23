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Happy PaMa 教得樂 第485期

Happy Pa Ma

教養之道：P.E.T.助提升家長效能 改善親子關係 繆美詩授秘笈 踢走溝通絆腳石

【明報專訊】亞視前新聞主播繆美詩（Rachel）曾任職新聞及公關行業，與任何人都可以侃侃而談，優秀的溝通技巧亦是她最感自豪的地方。可是，當回到媽媽這個身分時，偏偏她多年來的溝通技巧卻不管用，經常因為自己對女兒們的judgement（判斷）而成為親子關係的絆腳石，「當你（對孩子）一有judgement，孩子就不會喜歡聽你說話」。為了改善彼此的關係，多年來她不斷修讀各項增進親子關係的課程，最新完成的是有60年歷史的Parent Effectiveness Training（P.E.T.），中譯「家長效能訓練」或「父母效能訓練」，更成為認證導師，開班教授其他父母解決親子疑難雜症，也培育孩子成為獨立、有自信自尊的人。

製教學影片 網課示範分享

Rachel在多倫多的大學念新聞系，回港後做過新聞主播和公關，後來成為兩女之母，2022年一家四口回流加拿大生活。女兒Charley和Lois現時分別12及10歲，回想女兒出生時，她讀了一大堆家長教養課程，如蒙特梭利家長教育、正向管教、NLP親子溝通、兒童遊戲治療等。及後女兒長大，她發現有些針對幼兒的技巧已不太管用，加上面對新環境，她又接觸了另一個家長課程——Parent Effectiveness Training（P.E.T.），中譯「家長效能訓練」或「父母效能訓練」，想不到這課程不單令她打開了與女兒溝通的新技能，更成為P.E.T認證導師；現時她更於網上授課，接受來自香港、溫哥華、多倫多、悉尼及倫敦不同時區的父母報讀。

為了讓家長有效地掌握用法，Rachel破格把24小時的課程改良，變成一個長達7個月的課程。「看到很多家長上課時都忙於寫筆記，我認為他們應該要有多些時間分享，所以製作了7個教學影片，讓家長可隨時重溫，並在9個實時網上課堂（Zoom）集中做練習、示範和分享。」

Rachel認為P.E.T.課堂最大價值在於實際討論和應用，「要理論的話，看書上網已可找到，我最關心的是家長看完後是否用得着，所以在課程期間的7個月，我都會用WhatsApp群組讓家長互相分享和支援，如果看到別的家長能成功，其他家長都會更有動力做好」。

放低judgement 開溝通之門

被P.E.T.「點醒」的Rachel說，過去很多家長的教養焦點都放在「如何搞定孩子」之上，但讀完P.E.T.後，家長會醒覺孩子大部分的問題其實都是源自父母。「P.E.T.是一種可以排難解紛、把人與人關係拉近的溝通模式，最終目的是要讓家長放低judgement，聆聽孩子的說話，讓他們感到被尊重，而不是他說一句，你就開始發表自己的道理，或用有導向的問題去問他，這樣只會讓孩子不願再跟你溝通。所以我會說這是一個讓父母可以自我成長的課桯，亦可應用於不同年紀的孩子身上（最理想為3歲以上，懂得用語言溝通的孩子），甚至可應用在夫妻、上司與下屬等關係之中。」

同是P.E.T.認證導師的施蔚藍（Winnie）在2017年於本港開辦P.E.T.家長課程，是本地第一批以廣東話授課的P.E.T.導師，她的學生更包含夫妻二人同行及祖父母輩。「P.E.T.讓大家在一個框架之下去思考到底是孩子有問題還是自己有問題，了解後再用相應技巧去溝通和解決。要注意的是我們不是教父母替孩子解決問題，相反父母擔任的是輔助者角色，引導孩子自己負責處理問題。」

留學女兒鬧情緒 P.E.T.助解難

就以她自己的例子來說。Winnie的大女兒今年19歲，2年前到外國讀書，出外後不足1個月便打電話回家說要回來。「如果我沒有學P.E.T.，聽到這說話可能已經發瘋了，千辛萬苦送孩子過外國，難道馬上又要接她回來嗎？但P.E.T.令我學到聆聽和陪伴，於是我便由她繼續說，慢慢她也冷靜下來，說是因為疫情期間學校不准學生外出，令她覺得很辛苦。我一邊聽，一邊『等位入』，說會支持她的想法，但同時指出若要回港的話，也得經歷隔離等手續，讓她想想那是否一時三刻之想法。」Winnie說女兒掛上電話後，自己也坐立不安，但深信做法正確。數天後女兒果然致電告訴媽媽不想回港了，更說發現之所以有那種回來的想法，是因為與一些常帶着負面情緒的同學在一起，只要多跟其他擁有正能量的同學來往便不會這樣想。「整件事我都沒有加以批判地聆聽，最後女兒可自己解決問題，就是家長們最想見到的。難道你想一世跟着他們幫他們解決問題嗎？孩子愈大，愈能突顯出這種溝通方法的力量。」Winnie說。

■INFO

家長效能訓練證書（P.E.T.）網上課程

對象︰家長、教育工作者，或對教養有興趣之人士

導師︰繆美詩（P.E.T.認證導師）

日期︰2月10日至9月中（包括實時網課練習及討論分享、教學影片、單對單網上諮詢等活動）

費用︰$4850

查詢及報名︰www.theparentingmuse.com/zh/classes

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第485期]

相關字詞﹕課程 教養 親子 親子溝通 父母效能訓練 家長效能訓練 Parent Effectiveness Training（P.E.T.） 繆美詩 P.E.T.

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