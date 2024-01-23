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部署貼士：細閱路線做足訓練 免被趕上「掃尾車」

【明報專訊】雖然每年全球各地都有大量馬拉松賽事舉辦，但Nicole認為如果想順利完成第一次及有美好體驗，不妨參考以下建議：

◆熟悉地方 減賽前準備負擔

首次衝出香港參加馬拉松，可能有很多資料如賽事路線、獲取參賽號碼布、起點和終點的交通安排等要預先蒐集，因此Nicole建議最好參加自己熟悉及喜愛的地方舉行的馬拉松賽事，一來已對當地民情有所了解，二來對預訂機票及住宿也有一定認識，可減輕賽前準備的負擔。

◆攀升幅度大不同

雖然全馬有全球統一標準的長度，但攀升幅度並沒限制，因此如沒有細閱外地賽事的路線資料並作適當訓練，好容易被趕上「掃尾車」甚至受傷。以港馬全馬為例，總攀升幅度約180米，但台灣太魯閣峽谷馬拉松攀升幅度卻逾500米！若你跑西隧都跑到喊的話，相信跑太魯閣很難會完賽。

◆報團問清細節

愈來愈多旅行社推出以參加世界各地馬拉松為主題的旅行團，部分更標榜提供代辦機票、酒店、住宿及交通等一條龍服務。不過，Nicole提醒，報名前可從跑友角度多問一點細節，看看旅行社能否了解跑友的需求，特別在交通方面，她曾聽朋友說有些旅行社雖聲稱會提供由酒店到賽場交通接送，但最後才發現參賽者須自行乘搭大會提供的旅遊巴；另外，團友完賽時間可能相差2、3小時，如旅行社提供的私人接送須等齊全部團友，隨時慢過自己搭車。

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