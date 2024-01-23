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副刊
迷途旅人

旅遊

好玩之選：「盛裝」跑紅酒馬拉松

【明報專訊】Nicole在近10年中參加過3次法國的Marathon du Médoc。她說好玩之處極多，例如會經過近20個法國Medoc產區的葡萄酒莊，沿途提供生蠔牛扒等補給，近九成參賽者會按大會主題作「盛 裝」打扮。雖然每個酒莊都有葡萄酒提供給大家暢飲，不過她說賽事始終有限時，每個人酒量亦有限，出發前要努力加操，以及重點研究應該試飲哪些酒莊的美酒。

網址：www.marathondumedoc.com

型男送上Tiffany「獎牌」

名古屋女子馬拉松（Nagoya Women's Marathon）只限女士參賽，Nicole說由賽前展覽及完賽場地的IG-able精美佈置、播放的音樂、沿途的貼心補給，以至最後由穿著整齊禮服的型男給跑完賽事的選手頒發「獎牌」——Tiffany & Co.頸鏈，種種設計都很合女士心意。

網址：womens-marathon.nagoya

冰島跑完 暢玩文化夜

Frankie說Reykjavik Marathon在冰島首都雷克雅未克的市中心舉行，除了景色優美及沿途有很多市民打氣外，更與冰島另一個重要活動The Reykjavik Culture Night在同一天舉行。資料顯示文化夜會由中午12時開始至晚上11時，設有各種美食攤檔，又會舉辦戶外演唱會、親子遊戲，晚上還有煙花表演，玩足全日。

網址：www.rmi.is

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