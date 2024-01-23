牛扒生蠔補給 煙花助興 馬拉松達人 跑遍世界滿fun賽事

專門籌辦體育活動的Sports Event Planner總監麥凱玲（Nicole），10多年間曾參加20多個世界各地舉辦的全程馬拉松（下稱全馬）賽事。她說以往曾先後在樂施會及全城街馬工作，負責舉辦運動賽事，大約在2007年開始接觸長跑，「起初只是參加KK（陳國強，毅行教室創辦人）辦的沙田跑步班，後來想了解多一點其他長跑賽事，所以報名參加港馬，由10公里、半馬賽，一直跑到全馬（42.195公里）」。Nicole笑說2011年首次參加全馬賽事的記憶仍歷歷在目，「當時無信心可以完賽，中途又試過『撞牆』（體力透支）；但當跑過西隧，知道自己還有足夠時間跑到維園終點，都忍不住喊了出來」。

Nicole用了約5小時完成首馬賽事，成績不算快，卻讓她信心大增，急不及待挑戰其他全馬賽事，於是在2012年跟跑友報名參加澳門國際馬拉松，感覺很不一樣，「港馬有幾萬人參加，澳門只得幾千人，所以不太震撼，不過因賽道會經過澳門很多鬧市地區，不似港馬只在（跑入）中環後才多人圍觀，所以市民打氣的氣氛又好少少」。

東京鬧市跑 居民熱烈打氣

真正令Nicole「入坑」，愛上到世界各地參加跑馬，是東京馬拉松，她說，不少馬拉松賽事的主辦單位為了盡早解封佔用道路，設計路線時盡量選擇偏遠地區，而且要很早起步，以港馬為例，全馬組別賽事最早凌晨5時多開始，住得較遠的參賽者要凌晨2、3時出發，休息不足可能影響表現。「東京馬拉松就完全不同，在早上9時多才起跑，賽道幾乎全程都在鬧市內，會經過新宿、淺草寺雷門、東京鐵塔等地標，而且沿途商戶及居民也很支持賽事，不單拿出各種食物飲品給跑手補充體力及水分，又不介意給跑手借用洗手間。」另一個為了「311日本東北大震災」籌款而舉辦的日本東北風土馬拉松也是她推介的賽事之一，既可為當地居民籌款，又可品嘗東北地區的風土美食。日本以外，她曾跑過法國、意大利、德國、泰國、台灣等地。跑馬經驗豐富的Nicole，給大家不少實用建議（見「部署貼士」），她認為最重要是不要花太多時間籌備行程，才可放鬆心情出發，享受賽事。

台灣「777跳島」挑戰體能

有20多年跑齡的Frankie，可說是跑馬的「大師兄」，20年間一共參加了82場世界各地舉行的全馬賽事，而且大部分都不是港人熟悉的，例如去年6月，他便曾參加台灣的「777跳島馬拉松」挑戰，即連續7天、每天分別在台灣本島及6座外島上各完成一場全馬賽事。

Frankie說2003年第一次跑港馬全馬組別時，港人長跑未成氣候，不用抽籤搶位，只要報名就一定獲得號碼布。作為渣打銀行前員工的他，當年便在半推半就下，挑戰港馬。而第一次到外地跑馬亦與公司有關，「以前公司在新加坡、印度等地都有冠名贊助馬拉松賽事，為了鼓勵員工參賽，公司會負責機票錢」，而一向喜歡旅行的他便享用了這個優惠，參加了他的首個外地賽事——新加坡馬拉松，完賽後更在當地玩了幾日才回港。

旅行順便參賽 不介意「中伏」

他說近年愈來愈多港人參加世界各地長跑賽事，且大多是為了專程跑馬拉松而飛到當地，Frankie卻說自己很喜歡旅行，「所以一定是因為想去那個地方，之後才會查看是否可在行程中加插參賽的環節」。多年來，他參加過不少冷門賽事，例如俄羅斯、烏克蘭、冰島等馬拉松賽事。他笑說由於馬拉松只是附帶行程，他不會在事前花時間調查賽事內容，因此經常「中伏」，如沿途風景乏味、需重複繞圈、參賽者稀少、補給差等，「但其實都是一種旅行體驗，所以我也不介意中伏，這都要看大家參加賽事的心態，好似有些人喜歡追求個人成績，會用最快速度跑完；我就會跑得舒服一點，花多點時間欣賞沿途景色，在補給站多嘗一點當地特色食物或飲品」。如果想像Frankie一樣，更容易找到世界各地的不同賽事，他建議可使用Ahotu網站（www.ahotu.com），跑友可以利用過濾功能，找出遍佈在七大洲的長跑賽事，就連越野跑、單車、三鐵賽事亦有收錄其中，方便實用。

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪