中環快閃變奏意菜 薯仔扭奇軟綿鮮甜

入廚20年的Davide先後於如La Siriola、 L'Erba del Re等米芝蓮星級及著名餐廳工作，亦曾赴澳洲進修廚藝，將不同地方風味及自家創意融入傳統菜餚中。作為開胃菜之一的意式多士配生牛肉及日式高湯，是向經典意大利輕食vitello tonnato致敬，這原本是一種以鮪魚泥醬佐小牛肉的菜式，Davide採用牛肉他他小多士的做法，將法索納生牛肉及加入日式高湯製作的鰹魚蛋黃醬搭配在長片多士上，大家可一次過品嘗鮮嫩的牛肉及多士的香脆口感。

生於意大利的Davide始終對家鄉弗留利-威尼斯朱利亞（Friuli-Venezia Giulia）有着特殊的喜愛，他經常選用當地附近的食材來製作菜式，如意大利聖丹尼火腿伴藍紋芝士醬、烤梨、合桃及葡萄醋。菜式以意大利聖丹尼極有名氣的風乾火腿為主角，這個地方與大廚的家鄉只相距10分鐘車程。鹹香的火腿，伴以爽甜烤梨、帶果仁香氣的藍紋芝士醬、香脆合桃，以及果香洋溢的葡萄醋等清甜的食材，入口不膩。

傳統感冒配方變奶凍

而意式香蒜牛油薯仔扭奇麵配青口及大蜆，也是Davide在經典口味中融入創新意念的菜式。薯仔扭奇（potato gnocchi）是意大利傳統食物，做法就像貓耳朵或麵疙瘩，用手搓成指頭般大小顆粒來烹煮，口感軟綿，再配上用牛油、番荽及蒜頭醬汁烹煮成的青口及大蜆，簡單又飽足。而對無肉不歡的人來說，相信米蘭小牛肉伴香草沙律及黑蒜蛋黃醬就最能滿足大家了。連骨一同烹調的米蘭小牛肉外脆內嫩，蘸上新鮮檸檬汁及黑蒜蛋黃醬，再伴以清新香草沙律吃，濃淡適中。

最後當然要一嘗Davide的創意意大利甜點——「格拉帕酒意式奶凍伴莓果醬及雲呢嗱脆脆」，這甜品靈感源自其家鄉的傳統感冒配方，據聞當地人身體不適時會飲用格拉帕酒和牛奶。Davide於是將兩者結合意式奶凍的做法，再加入一層莓果醬，伴以雲呢拿脆脆，令口感與味道更豐富，亦呈現屬於家鄉的獨特風味。●

The Italian Pop-Up @Schnitzel & Schnaps HK

地址：中環荷李活道35-37號泉威中心地舖

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