明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

飲食

維港夜景伴live band 銅鑼灣復古「書室」歎歐陸菜

【明報專訊】忙碌的都市人要在繁華鬧市中，尋找一片可以讓人喘息的綠洲實屬不易。位於銅鑼灣世貿中心的Bochord以復古歐陸風為主題設計，一踏進餐廳，即如走進一間歐陸式風格的圖書館，微黃燈光，配上放滿數百本古典書籍的書架，充滿文藝氣息。滿溢的書卷味亦能讓人靜下心來，在舒適的氛圍下慢慢享用佳餚。

Bochord一詞在古代英語意指藏書室、圖書館，餐廳設計風格以此為靈感，胡桃木的設計主調、方格紋的天花板、放滿書籍的書架、墨綠的真皮鍋釘沙發營造出典雅復古的書室氛圍。近窗位置更能透過落地玻璃飽覽維港海景，黃昏及夜晚景致尤其迷人。入夜後亦更有情調，餐廳每晚7時左右設有現場樂隊表演助興，若與摯愛親朋慶祝生日、結婚周年紀念等重要日子，肯定讓主角添上更難忘的回憶。

金槍魚如花綻放 配蘋果汁酸爽

餐廳由曾於香港半島酒店工作接近10年的主廚Maseano Koo領軍，菜式橫跨歐陸多國佳餚，部分更加入本地元素及主廚的個人創意，呈現出煥然一新的佳餚。其中頭盤牛骨髓及手切法國牛肉他他，Maseano在法國經典菜牛肉他他中，加入了別致的元素——油香十足的牛骨髓。他指牛肉他他本身牛味濃郁，加入牛骨髓能平衡味道，令整體口感更溫和。牛肉及牛骨髓分別從法國及西班牙直送到餐廳，他先焗出牛骨髓的油脂，再與手切牛肉他他一起攪拌，兩者能完美融合。另一擺盤精緻、造型如花朵般的頭盤蜜糖蘋果汁醃金槍魚，則以加入蘋果和柑橘的蜜糖汁配上事先醃製過的金槍魚，味道出乎意料地匹配，清新酸爽。

寶箱藏脆皮雞 陣陣迷迭香味

至於主菜方面有最能夠滿足一班「食肉獸」的一系列精選牛扒，Maseano挑選了一些比較特別的產地，包括烏拉圭、俄羅斯等。他指，「烏拉圭產的牛肉，它的肉質很好，加上烏拉圭本身在氣候、溫度上都很適合養牛；另外就是俄羅斯的帶骨前腰脊肉，我們選用了安格斯牛肉，它的級數也比得上美國的USDA Prime」。就算是常見的意大利產區，他亦特意選用乳牛品種的小牛肉，質地較細嫩，在烤製時灑上西班牙海鹽及黑胡椒，再塗上一層自家製的香草牛油。不嗜牛的客人，亦可一嘗燒烤新鮮原隻平原雞，平原雞選自本地農場，先慢煮，然後風乾，上桌前再放入焗爐以高溫短時間內把外皮燒至香脆，之後放進墊有迷迭香的木箱中，再送至客人面前，一開箱便散發出陣陣香氣，令人食指大動。

紅蝦彈牙意粉添猛「醬」

西班牙紅蝦意粉則是記者的心水推介。Maseano指，紅蝦的蝦味濃且產量低，他特別選用野生地中海紅蝦，體型較大。紅蝦加上由龍蝦湯和紅蝦熬煮而成的香濃醬汁，搭配口感彈牙、形狀如吸管的bucatini意粉，一口吃下鮮甜蝦肉及濃郁紅蝦味醬汁的意粉，回味無窮。他更在表面刨滿了意大利烏魚子，烏魚子的鹹鮮味突出紅蝦的鮮甜，能夠互相提升味道。

除了晚餐單點，餐廳亦設有「七道菜嘗味晚餐」，包括其他主廚推介，如頭盤法式日本夢見鳥雞卷配紅菜頭沙律、中西合璧的主食「西班牙紅蝦配蝦籽麵」、炭燒A5級日本宮崎和牛肉眼頂蓋等。此外，午市亦提供3款套餐給客人選擇。●

Bochord

價錢：午市套餐$398起；七道菜嘗味晚餐$1388/位

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心11樓1101號舖

查詢：3613 0092

註：另加一

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞