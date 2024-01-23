維港夜景伴live band 銅鑼灣復古「書室」歎歐陸菜

Bochord一詞在古代英語意指藏書室、圖書館，餐廳設計風格以此為靈感，胡桃木的設計主調、方格紋的天花板、放滿書籍的書架、墨綠的真皮鍋釘沙發營造出典雅復古的書室氛圍。近窗位置更能透過落地玻璃飽覽維港海景，黃昏及夜晚景致尤其迷人。入夜後亦更有情調，餐廳每晚7時左右設有現場樂隊表演助興，若與摯愛親朋慶祝生日、結婚周年紀念等重要日子，肯定讓主角添上更難忘的回憶。

金槍魚如花綻放 配蘋果汁酸爽

餐廳由曾於香港半島酒店工作接近10年的主廚Maseano Koo領軍，菜式橫跨歐陸多國佳餚，部分更加入本地元素及主廚的個人創意，呈現出煥然一新的佳餚。其中頭盤牛骨髓及手切法國牛肉他他，Maseano在法國經典菜牛肉他他中，加入了別致的元素——油香十足的牛骨髓。他指牛肉他他本身牛味濃郁，加入牛骨髓能平衡味道，令整體口感更溫和。牛肉及牛骨髓分別從法國及西班牙直送到餐廳，他先焗出牛骨髓的油脂，再與手切牛肉他他一起攪拌，兩者能完美融合。另一擺盤精緻、造型如花朵般的頭盤蜜糖蘋果汁醃金槍魚，則以加入蘋果和柑橘的蜜糖汁配上事先醃製過的金槍魚，味道出乎意料地匹配，清新酸爽。

寶箱藏脆皮雞 陣陣迷迭香味

至於主菜方面有最能夠滿足一班「食肉獸」的一系列精選牛扒，Maseano挑選了一些比較特別的產地，包括烏拉圭、俄羅斯等。他指，「烏拉圭產的牛肉，它的肉質很好，加上烏拉圭本身在氣候、溫度上都很適合養牛；另外就是俄羅斯的帶骨前腰脊肉，我們選用了安格斯牛肉，它的級數也比得上美國的USDA Prime」。就算是常見的意大利產區，他亦特意選用乳牛品種的小牛肉，質地較細嫩，在烤製時灑上西班牙海鹽及黑胡椒，再塗上一層自家製的香草牛油。不嗜牛的客人，亦可一嘗燒烤新鮮原隻平原雞，平原雞選自本地農場，先慢煮，然後風乾，上桌前再放入焗爐以高溫短時間內把外皮燒至香脆，之後放進墊有迷迭香的木箱中，再送至客人面前，一開箱便散發出陣陣香氣，令人食指大動。

紅蝦彈牙意粉添猛「醬」

西班牙紅蝦意粉則是記者的心水推介。Maseano指，紅蝦的蝦味濃且產量低，他特別選用野生地中海紅蝦，體型較大。紅蝦加上由龍蝦湯和紅蝦熬煮而成的香濃醬汁，搭配口感彈牙、形狀如吸管的bucatini意粉，一口吃下鮮甜蝦肉及濃郁紅蝦味醬汁的意粉，回味無窮。他更在表面刨滿了意大利烏魚子，烏魚子的鹹鮮味突出紅蝦的鮮甜，能夠互相提升味道。

除了晚餐單點，餐廳亦設有「七道菜嘗味晚餐」，包括其他主廚推介，如頭盤法式日本夢見鳥雞卷配紅菜頭沙律、中西合璧的主食「西班牙紅蝦配蝦籽麵」、炭燒A5級日本宮崎和牛肉眼頂蓋等。此外，午市亦提供3款套餐給客人選擇。●

Bochord

價錢：午市套餐$398起；七道菜嘗味晚餐$1388/位

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心11樓1101號舖

查詢：3613 0092

註：另加一

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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