電子器材：手機、平板「洗白白」 漂白水破壞鍍膜

清潔方式

屏幕及機殼 眼鏡布沾蒸餾水輕拭

先關掉手機或平板電腦電源，以軟毛刷或眼鏡布抹除表面的灰塵或污漬，如有頑固污漬積聚在屏幕上，可嘗試以眼鏡布沾上蒸餾水輕輕擦拭，切勿直接將水或酒精噴在屏幕上。此外，屏幕、機殼或鏡頭位置可能噴上不同鍍膜，含鍍膜的部分不可使用有漂白水成分清潔液或高濃度酒精清潔，以免造成破壞。阿丁特別提醒新推出的雙屏幕摺機，內屏幕的保護貼是廠方以熱熔方式貼上，就算因太花或太污糟而需更換，也不要隨便上網購買，必須交回原廠處理。

充電插頭 軟毛刷掃出塵屑

雖然不少電子器材都有防水功能，但阿丁說絕不建議將裝置放在水龍頭或水中清洗，特別是如水中含有雜質，便有可能導致外露的充電金屬物料氧化。

再者如充電插頭內已有塵屑積聚，濕水後只會增加清除難度，因此正確的清潔方法是以軟毛刷伸入插頭內掃出塵屑，同時盡量避免用力擦拭。

外置鍵盤 吸塵機清理縫隙後濕布擦

如平板電腦配有外置鍵盤，可先以吸塵機或除塵紙清理表面或縫隙內的塵屑，之後才以濕布擦除污垢再用乾布抹乾。●

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