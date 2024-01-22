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退變‧越齡：退休化身導賞員 開展優「遊」生活

【明報專訊】不少打工仔對退休生活充滿憧憬，想不受工作束縛，隨心吃、喝、玩、樂！但當真真正正退下來後，不斷重複玩樂，生活開始感到乏味。

Rosanna退休超過10年，剛退休時，她經常出外旅行，踏遍7大洲遊覽不同景點，體驗不同地方的生活文化。過了2、3年「旅人」生活，慢慢發現「去得多旅行，原來都會悶」；加上孫兒誕生，所以就多了時間留港。

Rosanna平常除了照顧家人外，亦善用時間不斷學習新知識。剛巧，她留意到東華三院方樹泉長者地區中心的「優遊舍」計劃，既可以學習攝影技巧、策劃長者友善外遊路線，更可以擔任導賞員介紹社區特色景點。她認為計劃別具意義，便決定報名參加。

跟長幼分享社區故事

經過一系列訓練後，Rosanna開始擔任導賞員。她憶述曾帶領長者、小朋友等到筲箕灣不同景點遊覽，透過有趣的講解，從中分享社區友善設施和不同景點的歷史故事。她直言導賞員工作一點也不輕易，需要針對不同對象，調整不同的介紹方式，例如擔當小朋友的導賞員時，需要用生動、易明的語言講解。她最喜歡在導賞過程中分享自己社區的故事，好像老師一樣傳授知識，得到很大滿足感。

認知障礙長者享緬懷旅程

累積了一定的導賞經驗，Rosanna決定接受另一項挑戰。她參加了優遊舍與認知障礙症機構合作的創新服務計劃——「智趣遊」義工訓練計劃。計劃是以旅遊作為介入手法，策劃適合患者的緬懷旅程。導賞員會在旅程中提供不同認知和感官訓練，既可減慢長者退化速度，亦讓他們享受旅遊樂趣。Rosanna對計劃服務充滿期待，「雖然認知障礙症長者短期記憶較弱，但很久以前發生的事卻記憶深刻，看到舊日香港的足迹，他們特別有感受，願意分享自己的故事，我希望藉此加深對香港的認識」。

如果你跟Rosanna一樣已經退休，又喜歡旅遊又想幫到人，期待你加入優遊舍。

查詢：2967 9211（電話）、6340 3019（WhatsApp）

文：東華三院「銀鈴‧響動人生」工作小組——東華三院方樹泉長者地區中心

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕腦退化症 認知障礙症 認知障礙 義工 健康 人生下半場

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