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健康

醫路同行︰5招防乳腺增生

【明報專訊】乳腺增生常見於20至40歲的女士，因乳腺組織增生導致結構改變，會引起不同症狀，例如乳房疼痛、腫脹，乳頭出現分泌物，觸摸時感到有腫塊或結節等。由於部分症狀與乳癌相似，一些女性甚至懷疑自己患上乳癌。然而，一般乳腺增生都是良性，不會導致乳癌。

分囊性和纖維瘤增生

乳腺增生一般分為兩類，包括囊性增生和纖維瘤性增生。「囊性增生」是指乳腺組織出現充滿液體的囊腫，囊腫可能是單個或多個，大小和數量可能會在月經周期出現變化，通常在周期完結後縮小；「纖維瘤性增生」則是乳腺組織中的結締組織增生，形成結節或腫塊。這些結節同樣可能不止一個，觸摸時感覺堅實、有彈性。兩種增生有可能並存，稱為混合型增生。

多與荷爾蒙水平波動有關

醫學界尚未清楚乳腺增生的確切成因，但相信與女性荷爾蒙水平變化有關。雌激素和孕激素在乳腺組織的成長和發育中起着重要作用，當荷爾蒙水平變化，尤其是女性荷爾蒙水平波動，便可能導致乳腺組織異常增生。其他因素如家族史、生活習慣和環境因素亦可能有影響，例如不良飲食、缺乏運動、酗酒等，都可能增加乳腺增生的風險。雖然乳腺增生確切成因不明，亦無法完全預防，但可透過以下方法降低風險︰

1. 健康生活方式

保持均衡飲食，攝取足夠營養，尤其是蔬菜、水果和全穀物；避免煙酒；適量運動，保持理想體重

2.提防荷爾蒙失調

除非經醫生指導，否則避免使用荷爾蒙補充劑，特別是長期使用

3. 管理壓力

尋找適合自己的減壓方法，如運動、冥想等

4.定期檢查乳房

學習正確的乳房自我檢查方法，每月自我檢查；安排定期乳房X光造影及超聲波檢查

5.定期體檢

定期接受全面體檢，包括評估乳腺健康，及早治療其他慢性疾病，如糖尿病、高血壓等，維持整體健康狀况，有助保持乳腺健康

如確診乳腺增生，可根據嚴重程度及症狀影響，採取不同治療方法。輕症或無明顯不適的乳腺增生，一般建議定期自我檢查乳房、乳腺，監察異常變化。一些醫生處方藥物亦有助紓緩乳腺增生的症狀，例如非類固醇消炎藥（NSAIDs）可以減輕乳房疼痛和不適。對於囊性增生中較大的囊腫，醫生可以穿刺抽液，將囊腫內液體抽出及化驗，紓緩症狀。在少數情况下，如乳腺增生引起嚴重症狀、纖維瘤性增生變大或有異常變化，或發現可疑腫塊，醫生會建議抽取組織化驗，確定腫塊性質，考慮是否需要手術切除。

文︰梁小蘭（香港中文大學醫院外科專科醫生）

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相關字詞﹕月經 荷爾蒙 乳癌 健康 乳腺增生 醫路同行

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