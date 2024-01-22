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健康

兒言自得：醫生為何不退休？

【明報專訊】周末一班同行老友共聚聊天，發覺有許多私人執業的同行，雖然歲數已過從心所欲之年，但仍孜孜不倦地看病；那些本來在公家任職的，在60歲或至多65歲根據政策榮休後，仍有不少全職或兼職在私人市場繼續工作。閒談之間有人提出，為什麼我們做醫生的，好像特別多人遲遲不願退休？

何謂適當退休年齡，從來都有爭議。以前政府的退休年齡是55歲，那時人均壽命是60歲多一點，公務員退休後吃「長糧」，也不用擔心他們吃得太久。後來香港人愈來愈健康，也愈來愈長壽，55歲退休後不少還可以多活三四十年，拿公帑給他們吃這麼久的長糧太不划算，於是退休年齡延至60歲，之後索性取消了長俸，以及把退休年齡再延至65歲。沒有了長俸，低薪公務員落得老年貧窮，唯有繼續工作，掙取微薄收入以供餬口。至於非公務員，從來都沒有長俸，退休後生活主要靠積蓄。那些「餐搵餐食餐餐清」的低薪族，根本沒有享受退休的權利，要不停工作，直至「息勞歸主」。

名醫用過時舊方法「毁英名」

醫生是自由工作者，在私人市場工作的根本沒有退休年齡，只要自己喜歡，病人不介意，工作到多大年紀沒有人理會，但有兩個先決條件：第一就是要不斷學習，緊貼日新月異的醫學發展，務求自己的醫學知識與時並進，否則不但病人得不到最佳治療，自己也可能惹上麻煩。第二是要量力而為，切莫看見有些新技術新手術很紅很火，即使自己沒有接受過相關培訓也先試為快，把病人當作白老鼠。

一些資歷很深的前輩名醫，可能工作太忙，沒時間繼續學習，診治病人還沿用數十年前的舊方法，不知道有些方法已是落伍過時，而且按現時準則風險太高，已被較安全較有效的新方法取代。後來被病人投訴到醫務委員會，最終被判專業行為失當，一世英名，毁於一旦。也見過一些前輩，為了不甘被譏追不上時代，動手術時運用他受訓時還未面世的技能儀器，由於缺乏這方面的訓練和經驗，手術出了問題，令病人無端受害，醫生自己也沒有好下場。要是他懂得量力而為，把病人轉介給掌握這技術的後輩，病人和他自己都不至受苦。

回到醫生不願退休的問題，當然不可能排除個別同行因為經濟原因需要繼續工作，但這應屬極少數。我的朋友圈子中，有不少同業是因為由醫學生時代開始，一輩子都是忙忙碌碌，要他們突然放下工作，實在不習慣，「閒着閒着，很容易閒出病來」，是他們常說的口頭禪。除了怕閒出病，許多醫生都有救急扶危、服務病人的使命感，退休之後不再醫治病人，以前努力不懈學習的專業知識，以及多年累積的經驗，好像都浪費了，那空虛失落的感覺，不足為外人道。也有一些同業，不退休的原因是不想離棄跟他們一起工作多年的護士或助手。私人執業醫生雖是「個體戶」，但診所裏許多員工都追隨他們多年，雙方建立了深厚的感情，况且診所一旦停診，這些員工馬上要加盟失業大軍，也是令他們不忍退休的原因。此外，還有一些醫生是捨不得他們照顧了很久的長期病人，家庭醫生和兒科醫生特別多這類病人，感受也可能特別深。

文︰霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

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