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健康

驗尿揪高危HPV 男女適用防癌魔

【明報專訊】很多女士都聞HPV（人類乳頭瘤病毒）色變，皆因逾95%子宮頸癌，都由此病毒引致，所以建議定期接受柏氏抹片檢查。柏氏抹片可偵測子宮頸細胞有否變異，但若感染HPV而又未發展至病變階段，抹片檢查無法提早「緝兇」！ 因此，衛生署發出新指引，轄下子宮頸普查計劃，加入直接檢測HPV DNA的安排，有本地生物科技公司推出HPV尿液檢測包，突破傳統採樣方法，不單為女士帶來方便，更惠及男士，能盡快揪出潛藏體內可引致陰莖癌的高風險類型HPV！

根據世界衛生組織（WHO）的資料，子宮頸癌是全球第四大婦女常見癌症，本港則位列第七。醫學界亦已確定，子宮頸癌的成因，有超過95%與持續感染HPV有關，「這個病毒，主要通過皮膚接觸而傳播。雖然理論上，當我們觸碰到附着HPV的物品，包括受污染的公共設施，再接觸到自身性器官，都有可能造成感染，但一般相信，HPV最常見傳染途徑，還是透過性行為」，仁安醫院婦產科顧問醫生周寄雯說。 14種高危HPV 16、18型「最惡」 HPV有超過150種不同類型，但並非每種類型都會引致子宮頸癌。香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾指出，HPV是很常見的病毒，大多數患者感染後並沒有任何徵狀，也可靠自身免疫力消除，但萬一沾上「高危」類型，就不能掉以輕心，「可導致子宮頸癌的高危HPV有14種，其中約75%個案由HPV 16或18型所引致，因此婦女若發現子宮頸帶有這兩個『最惡』的HPV型號，就建議馬上做陰道鏡檢查，抽取組織詳細化驗」。 子宮頸受HPV感染後，細胞可能會受損害，產生病變，甚至慢慢發展成為癌症，因此，醫學界一直呼籲，所有曾有性經驗的婦女，都應該定期作子宮頸篩查，以「早發現，早介入」的手段，去應對這個本港女性第八號殺手！一直以來，柏氏抹片檢查都是預防子宮頸癌的第一道防線，惟在2021年，WHO建議，把HPV DNA檢測改為首選篩查方法，而本港衛生署在2023年4月，作出相同修訂。究竟兩者有何分別呢？ 驗DNA可較早期預測病變機率 周寄雯解釋，在採樣程序上，兩者是一樣，使用窺器（鴨嘴鉗）採集子宮頸細胞樣本，只是檢驗方式不同，「柏氏抹片是把採集到的樣本，透過顯微鏡去辨別細胞形態，觀察有否異常或病變；HPV DNA檢測，就偵測細胞是否有高風險類型HPV的存在」。不少國際大型研究均指出，HPV DNA檢測有較高靈敏度，能於較早期預測到婦女子宮頸出現高度病變的機率。 招彥燾亦表示，柏氏抹片採樣後，主要靠技術人員借助顯微鏡目測細胞是否有病變，有可能出現人為偏差；但以PCR（聚合酶鏈反應）方法測定子宮頸拭子中是否存在HPV DNA，整個過程都由機器操作，準確度較有保證。 25至29歲易假陽性 宜做抹片 自2023年4月起，衛生署已為使用其子宮頸癌篩查服務的30至64歲婦女，採用HPV DNA檢測，檢測結果為陰性的人士，建議每5年再檢測；至於25至29歲的婦女，由於出現短暫感染HPV的比率較高，若使用HPV DNA檢測，較大可能出現假陽性，為免引來不必要的恐慌或過度治療，因此會維持做柏氏抹片的細胞檢驗，若連續2年檢驗結果皆正常（陰性），其後可每3年接受一次篩查。 至於私營醫療市場，周寄雯指，礙於成本問題，暫時並非所有醫生都跟隨政府做法，「現在做柏氏抹片細胞檢驗，大部分化驗室收費是介乎300至400元；但如果是HPV DNA檢測，就要800至1200元，兩者相距甚大，所以都要給病人提供選擇。事實上，不少女士都寧願選擇頻密做柏氏抹片，即使結果正常，她們都會每年檢查一次」。

■知多啲

逾八成陰莖癌和HPV有關

衛生署2020/22年度人口健康調查報告顯示，有47.9%的25至64歲女士未曾或沒有接受定期子宮頸普查，當中原因包括「怕尷尬」、「怕痛或不適」，因此使用同樣經子宮頸採樣的HPV DNA檢測方法，未必能鼓勵她們恆常做檢查。但假如單靠一泡尿就可揪出病灶的話，或許吸引力便會大增！

自助採樣 準確度98.1%

身兼中大生物醫學學院客座副教授、生物科技公司創辦人的招彥燾，最近便推出全球首個以尿液DNA濃縮專利技術檢測HPV的檢測包，突破傳統HPV DNA檢測要採集細胞樣本的局限，可惠及男士。「其實透過性接觸，男女感染HPV的機率相若，說的不單是男士有可能把可致癌的HPV傳染給女方，增加伴侶患子宮頸癌的風險，研究亦指出，超過八成陰莖癌，以及五成以上肛門癌、口咽癌，都和HPV有關，所以為了保護自己及伴侶，男士都應該定期做檢測。」

HPV尿液檢測操作簡易，只要掃描檢測包上的專屬二維碼，填妥資料，然後把頭段小便注入採樣瓶，加入檢測包提供的保存液，密封後，便可交回指定收集點或聯絡專人上門收集樣本，5個工作天內可獲報告。招彥燾稱，樣本送到化驗室後，會利用他們的核心技術，把尿液中的HPV高效濃縮出來，再作基因排序，「我們可一次全面檢測27種HPV，包括14種高危和13種低危病毒，準確度達98.1%」。他透露，HPV尿液檢測包零售價現為1280港元，期望產品在市場普及化後，價格有下調空間。

文：沈雅詩

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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