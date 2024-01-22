澤星寄語：堅持與反思

然而，在現實生活中，我們常常會面臨困惑：到底要堅持到什麼程度？如果問題不斷發生，是否自己力有不逮？抑或走錯了方向？相信不少同學和同事都曾經這樣「懷疑人生」。最近偶然讀到一名英國母親Ann Ming鍥而不捨、為女兒討回公道的故事，深受感動，不妨和大家分享，或可從中有所啟發。

Ann Ming的女兒Julie於1989年被殺，終年只有22歲。雖然疑兇被捕受審，卻因陪審員無法達成一致裁決而獲釋。其後疑兇向人承認殺害Julie，但根據英國法律，不得重複起訴同一人同一罪名，因此疑兇一直逍遙法外。為讓女兒沉冤昭雪，Ann Ming遂爭取撤銷「不得重複起訴同一罪名」的規定。經過多年的努力，有關法律於2003年修改，列明只要找到嶄新而有力的證據，「不得重複起訴同一罪名」將不適用於謀殺、綁架、強姦、持械搶劫等嚴重罪行，2005年起生效。而殺害Julie的疑兇於2006年再度受審，結果罪名成立，被判終身監禁。Ann Ming的堅持，不但將兇徒繩之於法，也讓她成為推動法律改革的功臣，更於2007年獲頒MBE勳銜。

母親為公義奔走 推翻千年法例

Ann Ming原職護士，並非法律界專業人士，只因痛惜女兒橫死，不辭勞苦奔走10多年，其中艱困可想而知。至於要撤銷自1066年起實施的舊法，當中需要多少討論、游說和申訴？經歷多少挫折、困難和冷嘲熱諷？實不足為外人道。當然，促成這項重要的法律改革，不可能出於一人之力，但Ann Ming超乎尋常的堅持，能喚起社會、政府和法律界的關注及正視，繼而採取行動，也是難能可貴。

這個故事，不但充分反映了堅持到底的價值，也讓我深深感受到，做人務必三思而行，真的不能行差踏錯。不是說我們不能犯錯——事實上，犯錯根本無可避免——但應該有限度。在學業和工作上，我們經常會犯錯，可能因為疏忽鹵莽、資料不足、方法或判斷錯誤等，但造成的錯誤大多可以補救或改正。知錯能改，對個人過失持開放態度並願意分享，才可從錯誤中學習與成長。

不過，傷害他人的事情，屬無法彌補的錯誤，實在是做不得。可惜的是，殺害Julie的兇徒並非誠心認錯，而是恃着法律漏洞吹噓其「完美犯罪」，幸好天網恢恢，更重要的是Ann Ming的堅持和努力，使他受到應有的法律制裁。同樣道理，我們照顧病人，也必須非常謹慎，以免誤己誤人，貽恨終生。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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