糖尿藥變大熱減肥針 小心腸塞膽囊炎

Ozempic雖然減重成效明顯，卻並非完全「無痛減肥」。有用家表示注射後體重快速下降、反胃、失去食慾，甚至出現自殺念頭。在肥胖症成全球健康問題的今天，Ozempic的出現帶來哪些好處與隱憂呢？

Ozempic這款針劑藥物，本來被美國食品及藥物管理局（FDA）批准應用在治療二型糖尿病上，減重則屬非標籤用途（off-label use）。香港肥胖醫學會會長、內分泌及糖尿科專科醫生陸安欣指，Ozempic內含司美格魯肽（semaglutide），是GLP-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonist），透過模仿體內的GLP-1，可刺激胰島素分泌，有效降低血糖。後來臨牀研究發現這個成分還可同時減重，「主要有兩個途徑。首先，下丘腦的飽覺中樞（satiety centre）主宰進食欲望，那裏都有GLP-1受體，（透過注入GLP-1）可以抑壓食慾；其次，它會令到腸胃蠕動減慢，吃少少食物已覺得飽」。隨着Ozempic大熱，藥廠後來加推專治肥胖症的Wegovy，兩者成分一樣，但Wegovy劑量較高，最高可達2.4毫克。

須配合節食運動 68周減重14.9%

有研究發現，在沒有糖尿病的肥胖人士身上（BMI≥30；或者BMI≥27並有1種或以上的肥胖相關疾病），每星期注射1次2.4毫克司美格魯肽，配合飲食控制和運動，68星期後體重平均下降14.9%，而安慰劑組別（僅飲食與運動）則降2.4%。「這是這麼多款減肥藥中，目前（減重成效）最厲害的一種！」內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣指，FDA過去審批用作治療肥胖症的口服藥，大概能減去7%至10%體重，司美格魯肽的減重成效明顯較好。實際效果因人而異，袁美欣有病人使用司美格魯肽約半年， 體重從170多公斤減至130多公斤，減幅逾20%。她強調，一定要配合飲食和運動，「如果只依賴藥物，而沒有改善生活習慣，一停藥，失去唯一幫忙控制體重的因素，體重可能會反彈。」陸安欣補充，這類藥減脂肪以外，同時也會減少肌肉量，使新陳代謝變慢，都有可能令體重增加。

Ozempic和Wegovy分別在2019和2023年在本港註冊使用，但兩名醫生都指本港市面暫未有Wegovy供應。Ozempic是治療二型糖尿病的藥物，袁美欣指通常會考慮處方予同時有糖尿病和肥胖問題的患者，「八成糖尿病患同時有肥胖問題，此藥主要針對他們。患肥胖症病人中，基本上我會檢查有沒有糖尿病，就算未確診，只是糖尿病前期或已有胰島素阻抗，他們都是適合人選」。同時有脂肪肝、病齡較短的病人亦適用此藥，「它可減少脂肪在肝臟積聚，而且病齡較短的人，肝腎功能較健全，藥物副作用也較低」。病人對打針的接受程度、用藥歷史、藥物價錢等，亦是用藥的考慮因素。

「有時遇到有嚴重肥胖症的病人，如果不及時處理可能會衍生嚴重併發症時，我們會向病人解釋清楚，這款藥用作減肥的版本在香港暫時未有，在病人理解情况下，會將Ozempic作off-label使用。」袁美欣補充。

副作用：反胃 嘔吐 肚瀉 便秘

與傳統口服減肥藥物相比，司美格魯肽副作用較集中在腸胃方面，如反胃、嘔吐、肚瀉、便秘等。陸安欣指，這些副作用一般會隨着使用時間而慢慢減少。處方時，她會先從較低的劑量開始，用一段時間後，若腸胃沒有不適，才會調高劑量，「但亦有部分患者因反胃、作嘔或腸胃不舒服，決定不再使用」。袁美欣亦指，一些腎功能較差的人使用後，腸胃蠕動變得很慢，可能演變為腸塞，減磅幅度太快亦可能導致膽囊脹大，甚至發炎，但不常見。

建議至少BMI逾27才使用

Ozempic與Wegovy皆屬醫生處方藥物，有些人未經醫生處方下自行注射，兩名醫生都認為情况不理想。一般建議BMI≥30，或者BMI≥27.5並有肥胖相關的併發症如三高人士使用，「如本身不太肥的人使用這些藥，減重效果不太顯著；而如果GLP-1分泌沒有問題，強行注射額外分量，副作用可能較多」。袁美欣續指，病人自行使用，未必知道遇上哪些副作用應停用、用藥到幾時等，「始終經醫生評估過病人體質後才處方，會較為安全」。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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