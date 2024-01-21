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通識導賞：將軍澳廠投產 再拓新水源 窺探海水化淡點運作

【明報專訊】你今日飲水未？一直以來，香港日用食水有七至八成來自東江水，其餘依靠雨水收集。自去年12月將軍澳海水化淡廠投產後，香港食水多了一個新源頭。東江水供應穩定，香港為何需要開拓新水源？下文由水務署為讀者解畫，再帶大家窺探海水化淡廠設計。

為何需要海水化淡？

氣候變化引起的改變，大多數人聯想到氣溫上升、海平面上升，可是別忽略降雨量不均的情况。水務署署長邱國鼎引述數字，2005年香港全年錄得逾3200毫米降雨量，但短短幾年後，在2011年只有不足1500毫米，相差超過一倍。再以去年為例，翻查資料，本來首8個月的累積雨量偏低，怎料9月突然降下比正常高3倍以上的雨量，可見降雨量難以預測。「如果我們真的要望天打卦，希望收集雨水，那是不可靠的水（資源）。」邱國鼎說。

世紀暴雨還歷歷在目，你或者會問，當晚雨下個不停，豈不是為水塘帶來許多儲備？非也，邱國鼎解釋由於雨量集中在短短數天，水塘並無能力接收全部雨水，不能成為額外的水資源。另一邊廂，離港不遠的廣東省2021年遇上旱情，同樣買東江水的深圳、東莞一度限制用水量。「香港其實大家唔覺㗎」，邱國鼎道：「因為我們（供水）源源不絕呀，繼續供應。東江水繼續來。」不過，從規劃水資源的角度，香港需要開拓新水源，提升水資源韌性，這亦是全球先進地方的關注點。

比較東江水供水成本

香港已經踏出第一步，海水淡化正是一種不受氣候變化影響的水資源，顧名思義是把海水轉化成可供飲用的淡水。將軍澳海水化淡廠第一期於去年12月22日開始供水，全面投產後佔本地食水用量約5%；此外第二期工程正在初步設計，將來海水化淡產量佔比可望達至全港10%用量。百分之十看來很少，但原來已經足夠為最壞情况作準備，邱國鼎解釋當初概念：「最惡劣情况如果只能靠海水化淡（供水），那時候不理會洗車、洗街，只是飲水，原來每人是（需要）2公升。750萬人，其實就是差不多10%（用量）。」

既然不受氣候變化影響，海水化淡的供水佔比有無可能進一步提高？邱國鼎直言受土地供應限制，因海水化淡廠的選址需符合一些要求：「首先要在海邊，以及（需要面積）不小的地方。海邊一些咁靚、咁優質的地方也是頗珍貴的資源，未必可以做得到。」目前政府並沒有就提高海水化淡供水比例訂立目標，但邱提到會留意新發展區如交椅洲人工島，若適合發展海水化淡廠便會考慮。

分析本地淡水來源，東江水現佔供應總量七至八成，邱國鼎明言這是香港最重要的水源，「不會說怎樣可以取替到東江水」。不過，東江水連年加價，未來3年每年水價會增加2.39%。海水淡化會否是更便宜的水資源？署長分別列出算式：

東江水供水成本（每立方米）：

水價6元+處理3元+管網2元

=總成本11元

海水化淡供水成本（每立方米）：

處理10元+管網3元

=總成本13元

屈指一算，目前海水化淡的成本仍然比購買東江水貴約18%。海水化淡廠分兩期發展，邱國鼎期望隨着海水化淡技術日益進步，長遠成本可以再降低。即使東江水加價，市民承擔的水費卻自1995年從未調整。水務署正檢討水費，東江水價格只是其中一個考慮因素，署方還會審視其經營帳目、香港經濟狀况及市民負擔能力等作決定。「財政司長提到用者自付的原則也很重要，當然我們睇番社會的負擔能力。」邱國鼎指會盡快檢討，希望這一兩個月內完成。

初探海水化淡廠

第一站：進水口、排水口

坐落將軍澳137區的海水化淡廠上月投產，產出的食水會供應西貢、九龍東及港島部分地區。鹹水是怎樣經過重重關卡，最終變成食水，抵達市民家中？第一站先由源頭出發，海水化淡廠臨近海邊，佇立在溶氣浮選過濾池建築物天台之上，可眺望整個大廟灣。水務署高級工程師羅偉濠指出，這裏水質屬海洋性，渾濁度低且水質較穩定，適宜作海水化淡用途。水務署工程師劉碧欣指進水口位於觀仔島附近（左圖），選址此處作進水口皆因水流急速，化淡廠抽取的海水較少受排放的海水影響。

另一邊廂，化淡廠使用過的海水會經由另一條管道，再接駁擴散器以排放出大廟灣。這些使用過的海水鹽度較高，根據環境影響評估報告，排放點四周的鹽度及化學品濃度均提升，但會瞬間被稀釋。水務署會作海水水質監察，確保不會對海洋生態造成不可接受的影響。

第二站：溶氣浮選過濾池

抽取的海水經過初步濾隔和絮凝後，便會進入溶氣浮選過濾池。一般水質比較穩定時，海水只需要使用重力過濾方式作前處理，即是海水自然沉澱，穿過無煙煤、幼沙等組成的砂石過濾層，除去細小的懸浮物。

不過，當出現水藻或紅潮發生，就不能只靠重力過濾，而要結合「溶氣浮選」。羅偉濠解釋，由於藻類重量較輕，「等待它過濾下來，時間好長」。於是系統會注入空氣，經由一個個外表似「冬菇頭」的飽和器空氣噴嘴產生大量小氣泡，氣泡會依附着體積較大的雜質，降低其密度，令固體浮上水面。這層俗稱「泥毯」的雜質像是油脂漂浮於水面，上方的活動刮泥裝置會將其清走。劉碧欣提到，裝置雖則看來靜止不動，其實只是轉速緩慢。

浮選過後的海水直接流向下方的過濾池，減少化淡廠的佔地面積。而去除雜質和懸浮粒子後，海水便會完成前處理程序，轉往逆滲透淨化大樓作進一步處理。

第三站：逆滲透淨化大樓

海水來到第三站之前，會先經過高壓泵加壓。海水比淡水的鹽度較高，所以要向濃度較高的一邊（海水）施加足夠壓力，才可迫使水分子通過半滲透薄膜，流向較稀釋的一方（淡水），除去鹽分及雜質。這個過程稱之為「逆滲透」。

進入逆滲透淨化大樓，可見2336條白色管道整齊排列，安裝在12個大型組件（圖）。劉碧欣介紹高壓海水經不銹鋼管道，由下而上進入白色壓力管道。每一條管道內設有7支「半透膜」，前述的逆滲透淨化過程會在管道內進行。羅偉濠以一比一大小的模型展示，可見管道中層為多層卷狀的半透膜，水分子會經由半透膜之間的夾層，進入核心的滲透水收集管。

這些滲透水及後會在另一設施作後處理，加入如氯氣、 二氧化碳、熟石灰和氟化物等化學物，用作消毒、調整酸鹼度和水的硬度，以達致保護牙齒作用。最終這些食水會運送至將軍澳食水配水庫儲存，與其他淡水一樣，等候供給市民使用。整體來說，海水化淡廠設有要求，食水產出量須佔入水量至少38%，水務署透露目前已達成目標。

到底出產的食水是什麼味道？參觀尾聲，記者初嘗海水化淡製成的食水，外觀味道均與平日飲用水一樣。

展望循環再造水

水務署於2008年推行「全面水資源管理策略」，2019年檢討和更新。策略分為控制用水需求、提升水資源韌性兩方面，後者包括發展海水化淡，以及使用循環再用水。水務署計劃在新發展區或遠離海岸的內陸地區供應循環再用水，用作冲廁、區域冷卻、灌溉、清潔街道等用途。目前海水冲廁覆蓋率約為85%，但有些地區難以應用海水，署長邱國鼎解釋：「譬如距離海邊很遠，要浪費很多能量抽取那些水，不值得這樣做。還有山頂位置又不值得這樣做。」

循環再用水則能幫得上忙，石湖墟再造水廠預計今年上半年落成，可望分階段向新界東北提供再造水。此外，位處半山的安達臣道發展項目，不宜以抽水形式供應海水，所以將透過中水處理廠自給自足。該廠會在今年落成，但要視乎用地發展進度及入伙情况分階段投產。展望未來，邱國鼎指出海水化淡、再造水和重用中水將令香港水資源組合更多元化，「更重要的是，新的3種水資源有很高韌性，不受氣候變化影響」。

擬推新一輪惜水行動

面對水資源挑戰，即使開拓新源頭，用水需求總不能持續上升。最近10年，香港用水需求增長平均，但疫情3年期間需求顯著上升，至2023年為10.68億立方米。「這3年大家都會想到，清潔、洗洗抹抹令（用水需求）增長會多。」邱國鼎說正在觀察疫後情况，「人們清潔習慣會持續？還是疫情過去，用水會減少一些，是一個短期效應呢？」此外，北部都會區和交椅洲人工島發展預計有幾十萬人口居住，將需要建立新水廠和管網，產生更高的用水需求。

展望未來，水務署的目標是人均食水用量由去年的142立方米，到2030年減至121立方米；政府水管的滲漏率則由去年的14%，到2023年減至少於10%。署方將會推行新一輪惜水行動，推動公眾珍惜用水。邱國鼎提到，10年前的「齊來慳水十公升」運動推出後，人均用水量的確減少，證明成效。

水資源危機已經備受國際關注，有指將來全球三分之二的人口可能面臨水資源短缺。「水資源其實受氣候變化影響好緊要，唯獨好像香港人唔係好覺，當然啦我們沒有制水，沒有任何情况。」1960年代香港曾實施制水，邱國鼎也未經歷過，「睇番當時每4日先來4個鐘（供水），其實都好誇張。原來足足維持了1年，1年整個社會都是這樣」。後來香港自1956年起輸入東江水，才從根本解決缺水問題。時至今日，水資源面對氣候變化挑戰，邱期望慳水運動可以將全球關注的信息傳達予市民，達至有效慳水。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 賴俊傑

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 朱建勳

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