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{清真食品達人}梁雪花 第三代穆斯林 營造本地清真vibe

【明報專訊】說起清真食品，腦海中少不免浮現中東菜式，但原來韓國菜、日本菜、中菜統統可以清真，只要符合伊斯蘭教義要求。梁雪花（Sharifa）身為第三代香港穆斯林，早年發現本地清真食品選擇少，非穆斯林則對清真飲食不甚了解，遂決心促進本地商家投入清真產業鏈。飲食選項以外，她發現香港招待穆斯林旅客方式尚有不足，要營造清真友好氛圍還需改善。

助本地商家取清真認證

十幾年前，Sharifa在香港伊斯蘭青年協會擔任義務工作，出席大小講座分享，談宗教也談穆斯林飲食文化。有人會問家中外傭齋月期間不進食，點算好？「聽完之後，（我發現）喂無人講呢啲嘢㗎。」Sharifa繼而想起親身體驗：「為什麼在便利店不能買些我食得嘅（食物）？為什麼雞腿不可以是清真？」「我想我落街就有（清真）海南雞飯食，為何不行呢？」

她帶着疑問，與合作伙伴走訪英國、韓國和日本，原來當地早有完善配套。時值2012年，她發現日本幾個城市已經推出針對穆斯林出行的地圖，內容包括清真餐廳、祈禱空間、旅遊等資訊，甚至有清真手信店。食品出口方面，全球歷史最悠久的日本醬油廠，其產品亦有申請清真認證。「香港只有印尼店舖的營多拉麵，或者很多巴基斯坦店舖和重慶大廈。點解不會有些獨特的產品？」

港清真認證未獲國際認可

Sharifa先是成立公司進口外地清真產品，後來則致力針對非穆斯林的本地商家，協助他們投入清真產業鏈。至今香港一些大型食品公司已取得清真認證，不過Sharifa直言本地認證機構暫未獲國際認可，若出口至海外市場仍有一定困難。因此她公司提供相關顧問服務，包括申請銷售地所需的清真認證。

清真港式點心 全港僅一店提供

到底何謂清真食品？有人以為只需要向食材念經，其實清真食品的宗旨是要避免碰觸不潔之物，包括豬肉、酒精等，從原材料以至物流、煮食都必須符合伊斯蘭教義，例如酒精成分不能超越許可水平，烹調用具不能被豬肉或豬油污染等。連同酒店內的餐廳，香港有數十間獲授本地清真認證的食肆，不過Sharifa說，一些歷史悠久的清真餐廳反而沒有取得認證，「我們會叫那些可能是muslim-owned（穆斯林擁有），你自己去衡量。都是那一句，它在這裏耐過認證（制度）， 60多年歷史，制度都未有」。

Sharifa提到穆斯林傾向節儉，較少外出用膳，不過旅客總想一嘗當地美食，來到香港當然要試試港式點心。對於穆斯林旅客而言，全港只有灣仔「伊斯蘭中心餐廳」可享用清真點心，記者平日午飯時段到訪，發現入座率頗高。Sharifa把視線投向不遠處準備入座的旅客，「好像這些是印尼旅客，他們可不可以吃到清真韓國菜、清真日本菜，或者有無片皮鴨？無囉。」乍看之下餐廳點心與一般茶樓無異，只是食材方面以其他肉類代替豬肉。Sharifa則指出，該餐廳廚師並非穆斯林，但廚房製作食品過程要求嚴謹，例如醬油等原材料均經過挑選。她透露曾有朋友結婚，在酒店擺酒甚至帶同新鑊，以免用煮過豬肉的鑊烹調食物。

即使並非嚴格定義上的清真食品，只要餐廳願意微調食材，已經可以變成穆斯林友好的菜式。有天Sharifa在酒店用膳，發現全部3款沙律均灑上火腿和煙肉，職員向她解釋是老闆喜好。「其實好簡單，我們（穆斯林）進食的沙律有菜、薯仔、通粉這些沒有肉（的食物），就可以是一個Muslim friendly entity（穆斯林友好東西）。」Sharifa的公司旨在推廣清真食品的認知，向商家提供收費顧問服務，亦會走訪非政府組織和學校舉辦免費講座。

旅局印尼語冊子 介紹蛋撻、菠蘿包

要將香港建立成清真友好城市，Sharifa認為除了增加提供清真食品的餐廳，針對穆斯林旅客的推廣也要多想一步。她觀察到旅遊發展局有不少推廣工作，吸引穆斯林旅客，然而印尼文小冊子卻介紹馳名蛋撻、菠蘿包這些非清真食品。「（穆斯林旅客在香港）玩完、旅遊之後，他會來清真寺，我在這裏工作，門口有很多被扔掉的蛋撻。」Sharifa問這些遊客為何會購買，「因為那本書介紹囉，旅遊發展局介紹，佢咪以為食得囉」。她評價本地旅遊酒店業界在招待穆斯林旅客方面，知識仍很貧乏。

反觀日本，東京、新宿、赤坂等地均有穆斯林友好地圖，Sharifa指最初是由民間和業界設計，後來獲旅遊協會的資助。飲食業亦看重穆斯林市場，譬如著名的一蘭拉麵疫情前曾提出願景，希望日本每個地區也開設一間沒有豬肉的拉麵店，新宿已經有一間店只設雞湯湯底。

對比不同國家的菜式特點，Sharifa說日本菜譬如木魚湯烏冬、豆腐和納豆已經是清真友好的食物；西餐食材較少用上酒精，亦相對便利穆斯林食客。清真食物不止是穆斯林專利，Sharifa特別提到運動員不吃豬肉，以免激素影響藥物檢測；而一般市民亦很有可能吃過清真食品，「今天食緊的泰國雞、雞蛋大多都是清真認證，你一定有食過，而非我不是穆斯林，清真食品唔關我事」。

伊斯蘭文化 這麼遠，那麼近

本月26至28日，樂活博覽將設有全港歷年來最大規模的清真食品及產品館，亦是首個企業對企業（B2B）的展會。清真館由Sharifa的公司協助籌辦，外地清真產品參展商來自英國、日韓星馬等地，她特別提到英國一個參展商銷售「小淨」設備，便利穆斯林坐着洗臉和洗腳。該公司負責人本身並非穆斯林，但從事這門生意已有15年。Sharifa介紹這正是一個好例子，讓非穆斯林商家知悉清真產業的潛力。

清真館現場亦會舉辦多個論壇，包括介紹伊斯蘭基金資訊、如何進行清真屠宰，還有頭巾工作坊。Sharifa曾借用幾條頭巾，在香港中文大學一個講座分享，深受出席者歡迎。「那些（出席的）女生其實那天拍攝畢業照，上完課戴完沒有脫掉。我回到清真寺，（借出頭巾的）那個姐妹說：『那條頭巾我好鍾意㗎。』我說當做善事啦，買返畀你。」伊斯蘭文化與主流文化距離比想像中更接近，譬如卡塔爾王妃收購國際時裝奢侈品牌VALENTINO，大型運動品牌亦會推出運動用頭巾。Sharifa希望帶出這信息：「我們要讓人知道清真有很多不同的選擇，不止是印尼姐姐食緊炸蝦片、營多拉麵，而是有牛肉麵、紅燒拉麵。」

穆斯林商機未被看見

Sharifa指出，以往貿發局的展覽亦有清真產品公司參與，不過未曾整合和統一推銷。現時加上一帶一路倡議的熱話，在樂活博覽設清真館可說是碰上天時地利，她相信未來幾年清真專區會繼續出現，因為作為全球最大宗教之一，穆斯林人口只會愈來愈多。長遠她則期盼舉辦清真博覽，像越南、泰國非穆斯林國家亦有先例可循。

「經常說香港是一個國際城市，我們是在望向歐美、澳洲，從來沒有望去中東、穆斯林國家。這個是問題。」香港穆斯林人口約為30萬，佔本地人口4.1%。印尼、菲律賓外傭融入家中，但有多少人會主動了解她們的文化？全球穆斯林人口約有20億，隨着「一帶一路」倡議，香港與中東國家的貿易往來更頻繁，當中不少為穆斯林國家。「對香港的廠家來說，當地的文化是怎麼樣？商務是怎樣？他們食啲咩㗎？」從商的Sharifa認為這些都是營商關鍵，要打進穆斯林市場，必須熟知當地宗教文化，「（像）我們俗語話齋，你去非洲賣鞋啊？」

她早前出席一個晚宴，只見出席者喝着紅酒、穿短裙，「Sensitivity issue（敏感度的問題），那你怎麼去中東呢？習慣咗（男士）不與穆斯林的女性握手，你就會知道在這裏不會把手拿出來。」

Sharifa的公公是印度裔巴基斯坦人，自19世紀在港生活；媽媽是巴基斯坦、馬來西亞混血兒，而爸爸則是中國人。從前公公在九龍清真寺投放很多時間，Sharifa伴隨左右，故希望延續家族一直在宗教上的貢獻。穆斯林鼓勵從商，《古蘭經》提及人們有貧有富，要怎樣將自身天賦與賺取的金錢分配予窮人，「這是我公司、我自己、我的家庭教育」。因此她希望讓人知道穆斯林的正面信息，尤其是商界，「做一個產品『清真咗』，但背後的經營模式是很差勁的、或者很澩嫪的工場，或者很多睇不到的東西。我希望是一件事情，清真是整個流程」。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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